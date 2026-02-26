Adolfo Vilafranca: «El 1 de marzo es una oportunidad para recordar que Menorca aporta un modelo propio»

El popular Adolfo Vilafranca encara la recta final de su primera legislatura al frente del Consell de Menorca, una institución que su partido ha gobernado en minoría, en una andadura no exenta de dificultades y retos.

El político mahonés repasa en esta entrevista con OKBALEARES lo que significa para la isla de Menorca y sus ciudadanos el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares.

Pregunta.- ¿Qué significado tiene el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares, para Menorca?

Respuesta.- El 1 de marzo es una fecha para celebrar lo que compartimos como comunidad autónoma y también para poner en valor la aportación específica de cada isla. Por lo tanto, también es un día para reivindicar la singularidad de cada territorio, ya que ello es lo que enriquece las Islas Baleares. En el caso de Menorca, es una oportunidad para recordar que aportamos un modelo propio dentro de Baleares. Nuestra realidad insular tiene características propias que son tenidas en cuenta en las políticas públicas: Menorca aporta equilibrio, sostenibilidad y un modelo territorial reconocido internacionalmente. Somos Reserva de Biosfera y Patrimonio Mundial, lo que significa que hemos sabido crecer manteniendo el equilibrio entre actividad económica, territorio y sostenibilidad. Este día nos permite reafirmar ese papel y seguir defendiendo que la insularidad y la doble insularidad se tengan en cuenta de manera efectiva.

P.- ¿Cómo viven los menorquines esta festividad?

R.- Los menorquines viven esta jornada con un sentimiento tranquilo pero muy arraigado de pertenencia. Es un día para celebrar nuestra cultura, nuestras tradiciones y aquello que compartimos como islas, pero también para reforzar el orgullo de ser menorquines. Fechas como ésta ayudan a reforzar la cohesión social y el sentimiento de comunidad. Este año hemos programado más de 30 actividades en todos los municipios. De esta manera, el programa del Día de las Islas Baleares en Menorca incluye una regata balear de piragüismo en el puerto de Mahón, así como muestras gastronómicas y degustaciones de producto local. Por ejemplo, en Es Castell realizaremos una muestra culinaria con la participación del chef del restaurante Arjau, que permitirá poner en valor la cocina menorquina y el producto de proximidad.

En el ámbito cultural, destaca el concierto sinfónico a cargo del pianista Kiev Portella y la orquesta Academia 1830. Será en el Teatre des Born. Además, como novedad, este año se han organizado jornadas de puertas abiertas en espacios culturales como el Museu de Menorca, el Museu de Can Saura y el Centre Cultural Convent de Sant Diego, acercando el patrimonio y la cultura a toda la ciudadanía.

P.- ¿Cómo afronta la isla este 2026?

R.- Menorca afronta 2026 con estabilidad y con oportunidades importantes por delante. Tenemos una hoja de ruta muy clara: estamos en un momento en el que debemos consolidar el crecimiento económico, haciéndolo siempre compatible con la sostenibilidad y el bienestar de los ciudadanos. Nuestro objetivo es avanzar hacia una economía más diversificada, menos dependiente de la estacionalidad y capaz de generar oportunidades durante todo el año. Para ello estamos reforzando sectores como la industria, el sector primario, la innovación, la cultura y la economía del conocimiento, apostando además por un turismo de calidad alineado con nuestro modelo de isla. Es decir, trabajamos para un turismo que llegue a Menorca de manera escalonada durante el año y no concentrado sólo en verano.

El sector servicios sigue siendo mayoritario, pero Menorca mantiene una estructura productiva más diversificada que las demás islas, con un peso importante del sector agrario, industrial y agroalimentario, y esa es una fortaleza que queremos reforzar. Por tanto, hablar de diversificación económica es apoyar la Menorca que produce y genera empleo todo el año. Por eso estamos impulsando acciones concretas: este año hemos incrementado hasta 1,3 millones de euros el Contrato Agrario Reserva de Biosfera (CARB) para apoyar al sector primario; destinamos casi un millón de euros al programa de apoyo al tejido productivo; la campaña Bons Menorca ha generado más de 570.000 euros en ventas en el comercio local; hemos renovado el convenio con la Cámara de Comercio para impulsar la digitalización y proyección exterior; apoyamos sectores estratégicos como el calzado y la bisutería menorquina, y a través del PROVILAC 2025 movilizamos 4,8 millones de euros para garantizar la viabilidad del sector lácteo. En definitiva, se trata de consolidar empresas, generar oportunidades todo el año y construir una economía más sólida y resiliente para el futuro de la isla.

P.- ¿Qué balance hace de estos casi tres años de legislatura?

R.- El balance es muy positivo porque hemos conseguido desbloquear proyectos importantes para Menorca y poner en marcha políticas estructurales que miran a largo plazo. Hemos reforzado las políticas sociales e impulsado inversiones en infraestructuras clave. Por ejemplo, estamos inmersos en las obras de la carretera general. A principios de 2027 tendremos todo el tramo entre Mahón y Alaior terminado. Estas obras son muy relevantes, ya que llevaban más de una década paralizadas. Nosotros apostamos por la seguridad vial de los ciudadanos, compaginándola con la protección del paisaje y del territorio. Estamos ejecutando un proyecto de carretera ejemplar.

Además, hemos realizado avances en el acceso a la vivienda, comprando por primera vez suelo para destinar a vivienda pública en Alaior y Ferreries, con más de 200 futuras viviendas de protección oficial. Esto se suma a las demás iniciativas realizadas en este campo, desde dar herramientas a los ayuntamientos para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas, hasta gestionar el alquiler turístico con el objetivo de que los núcleos urbanos, los pueblos, sean para los residentes. También hemos consolidado equipamientos clave en bienestar social y estamos inmersos en la modernización necesaria del ciclo del agua o la atención sociosanitaria. Pero, sobre todo, hemos trabajado para dar estabilidad institucional y planificación a la isla, algo imprescindible para afrontar los retos futuros.

P.- ¿Cuáles son los principales retos en este último tramo de legislatura?

R.- El principal reto es consolidar todo lo que hemos iniciado y seguir dando respuesta a las preocupaciones reales de la ciudadanía. Sin duda, nuestra prioridad absoluta es mejorar el acceso a la vivienda. Por primera vez, este 2026 el Consell Insular adquirirá viviendas ya construidas para gestionarlas. Esto es muy relevante, ya que no se ha hecho nunca en Menorca. También estamos llevando a cabo cambios regulatorios para poder incentivar la construcción de nuevas viviendas y más baratas.

Queremos, de la misma manera, seguir avanzando en cuanto a equilibrio turístico. Alargar la temporada es fundamental y ya hemos visto los primeros signos de ello. El objetivo es una temporada de nueve meses en la que los visitantes lleguen a Menorca de manera espaciada y no concentrada en los meses de verano. De esta manera, estamos dando a conocer la cultura, gastronomía, medio ambiente y las posibilidades de turismo activo de Menorca, y trabajando a la vez con las compañías para que establezcan conexiones antes y después de los meses punta. Tener conexiones durante todo el año es fundamental para los residentes de la isla.

Junto a ello, seguimos trabajando en otros retos fundamentales como la movilidad, la mejora del ciclo del agua, la competitividad económica y la generación de oportunidades para los jóvenes, especialmente para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Menorca. Este último tramo de legislatura debe servir para dejar bases sólidas que permitan a Menorca seguir avanzando con estabilidad y visión de futuro.

P.- ¿Qué planes estratégicos destacaría?

R.- Destacaría el plan estratégico de vivienda, del que hemos hablado, además del plan estratégico de agua y el de renovación de la red viaria. En el caso del agua, estamos llevando a cabo un ambicioso plan en coordinación con el Govern balear y los ayuntamientos para reforzar infraestructuras esenciales, modernizar redes, digitalizar sistemas y, en definitiva, hacer un salto cualitativo hacia la Menorca del futuro. Como Reserva de Biosfera, debemos dar ejemplo.

En cuanto al plan de carreteras, estamos ejecutando una hoja de ruta de más de 43 millones de euros, con casi 30 actuaciones en marcha o previstas en toda la geografía insular. Estamos modernizando la red de carreteras para mejorar la seguridad y adaptarnos a nuestra realidad insular. Tenemos en ejecución muchísimas iniciativas ilusionantes en todas las áreas.