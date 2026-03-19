Ángel Escribano, el presidente de Indra, está convencido de que el nuevo intento de Moncloa para destituirle volverá a fracasar, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría del consejo de administración de la compañía tecnológica y de defensa, según fuentes cercanas a la misma.

Como ha venido informando OKDIARIO, Moncloa paró la fusión de Indra con la empresa familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano (EM&E) porque les daría la mayoría del capital de la cotizada -y su control, en consecuencia- junto al fondo Amber de Joseph Oughourlian, por delante de la SEPI, es decir, del Estado.

Además, exigió la salida de Escribano de la presidencia con la excusa del conflicto de interés que supondría la operación, al ser el presidente del comprador y el dueño del vendedor. Un conflicto que no encontró problemático inicialmente cuando bendijo la fusión para crear un «campeón nacional» de defensa y que ahora usa de excusa para tratar de defenestrarlo, como anoche anunció públicamente la SEPI.

Pero éste se negó aduciendo que no es un empleado de la SEPI, sino uno de los principales accionistas de Indra con el 14,3% del capital. Como informó este miércoles OKDIARIO, Escribano sigue negándose a dimitir y rehúye la guerra con la SEPI (aunque en realidad es sólo el brazo ejecutor de las órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez, transmitidas por Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa).

Moncloa no ceja en su empeño y ha contactado con los consejeros independientes de Indra para tratar de convencerlos de que voten a favor de la destitución del presidente en la próxima reunión del consejo, prevista para el 25 de marzo.

Sin embargo, Escribano está convencido de que no va a sufrir ninguna «traición» y de que sigue contando con el apoyo de la mayoría de estos miembros del consejo, como en la anterior reunión, del 25 de febrero, como informó entonces este medio.

Actualmente, la SEPI (el holding del Estado, titular del 28% del capital) cuenta con tres asientos en el consejo y la guipuzcoana SAPA (7,94%), que también se opone a la fusión de Indra con EM&E, con otro más. Ángel Escribano tiene un puesto ejecutivo y su hermano Javier otro como dominical en representación de EM&E (posee el 14,3%, como se ha dicho), a los que se sumaría el de Amber Capital (5%), el fondo del dueño de Prisa, Joseph Oughourlian.

Apoyo de los independientes

Por tanto, Escribano se encuentra en minoría en el consejo, por lo que necesita un apoyo mayoritario entre los siete independientes que se sientan en este órgano (Indra tiene una plaza vacante en el consejo que aún no ha logrado cubrir). Y sigue contando con el mismo, según ha transmitido Escribano a sus colaboradores.

«Los independientes han asegurado su apoyo a Escribano por la presión de los fondos presentes en el capital, que apoyan unánimemente la fusión de Indra con EM&E, por lo que la SEPI y su aliado SAPA no tendrían mayoría para forzar eventuales movimientos drásticos», según las fuentes.

Este apoyo se demostró en la sesión del martes, cuando las nuevas amenazas de destitución del presidente provocaron una caída del 4% de la cotización de Indra en Bolsa. Como también adelantó OKDIARIO, estos inversores aseguran que, si relevan a Escribano por un amigo de Moncloa, saldrán del capital.

No obstante, no se puede descartar que alguno de estos consejeros independientes —nombrados mayoritariamente por Escribano y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tras la fuga que se produjo en el órgano de gobierno de Indra a raíz del anuncio de la fusión— ceda a las presiones de Moncloa y cambie el sentido de su voto. La cuestión es si lo harán en número suficiente para aprobar la destitución del presidente. La solución, el próximo miércoles.