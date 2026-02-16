La firma de inversión Third Point ha tomado una participación en la compañía de Defensa española Indra Sistemas, según ha adelantado Bloomberg News. La información, difundida a través de la red social X, señala que el fondo respalda la estrategia impulsada por el presidente de la compañía, Ángel Escribano, orientada a la adquisición de un competidor de menor tamaño como palanca de crecimiento.

El movimiento encaja con la hoja de ruta marcada por Indra para reforzar su posicionamiento en el mercado y ganar escala en el ámbito tecnológico y de defensa. La eventual compra se interpreta como un paso estratégico para ampliar capacidades, mejorar su competitividad y acelerar el potencial de crecimiento del grupo en un entorno marcado por la consolidación del sector.

Cambios en el accionariado

En las últimas semanas se ha producido un movimiento significativo en la composición accionarial de Indra. El fondo Amber Capital, presidido por Joseph Oughourlian, ha reducido su participación en la compañía, como adelantó OKDIARIO, pasando de un 7,3 % de las acciones a algo por encima del 5 % tras la venta de parte de su paquete. Esta desinversión llega en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno español y con el mercado expectante ante las posibles operaciones corporativas que la empresa está estudiando.

La reducción de Oughourlian en el capital de Indra se interpreta en el mercado como una toma de beneficios aprovechando la revalorización de las acciones en los últimos meses, impulsada por expectativas sobre gasto en defensa y proyectos estratégicos. A pesar de esta venta parcial, el fondo sigue siendo un accionista relevante y mantiene influencia dentro de la compañía. Este movimiento se suma a la entrada reciente de Third Point y a la más amplia batalla entre el Gobierno, que busca reforzar el control a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y los accionistas privados en torno a la estrategia de fusiones y crecimiento de Indra.

