El fondo Amber Capital, que preside Joseph Oughourlian, presidente también del Grupo Prisa, donde tiene el 29,7% del capital, ha aprovechado las subidas de la acción de Indra para vender una parte de su participación. El fondo de Oughourlian tenía un 7,3% de Indra y ahora ha bajado su peso en la compañía de Defensa española pero se mantiene por encima del 5%, según fuentes conocedoras de la situación.

La venta de una parte de la participación de Oughourlian en Indra, donde mantiene un consejero en la figura de Pablo Jiménez de Parga, se realiza en medio de la batalla abierta por el Gobierno contra el actual presidente, Ángel Escribano, por los planes de fusionar Indra con su empresa familiar, EM&M, y que preside su hermano, Javier Escribano.

Oughourlian aprovechó la subida que ha experimentado la acción de Indra en Bolsa a partir de las grandes inversiones anunciadas por el Gobierno en Defensa -obligado por Donald Trump y su imposición de invertir más en el marco de la OTAN- para hacer caja y vender un porcentaje de su participación, aunque sigue por encima del 5% de Indra.

Esa evolución en Bolsa se ha visto frenada después de conocerse que el Gobierno no está a favor de los planes de Escribano para fusionar Indra con EM&M, dueña del 14%, aunque este lunes ha vuelto a revalorizarse un 3,22%. Moncloa propone otras opciones para cerrar esa operación, como que Indra compre el 51% de EM&M, o que se cree una filial de Defensa donde sí se fusionen estas dos compañías, que dependerían de la matriz, según avanzó La Vanguardia.

La situación se ha encallado porque Escribano ha plantado cara al Gobierno y se ha negado a implementar los planes de Moncloa al pie de la letra. Escribano, tras ser citado en Moncloa, negó la semana pasada que fuera a dimitir como presidente de la compañía y aseguró que «la operación de EM&M se hará como diga el consejo».

Y dentro del consejo y de la batalla interna que mantiene Escribano con el Gobierno, dueño del 28% del capital a través de la SEPI, el fondo Amber y Oughourlian son los grandes aliados del presidente. El inversor francés ha reiterado en varias ocasiones que está a favor de la fusión de Indra con EM&M ya que se trata de una buena operación para las compañías y para situar a Indra como un competidor a nivel europeo.

En contra de los planes de Escribano están los tres consejeros de la SEPI y Sapa Placencia, que tiene casi otro 8% de Indra. Sapa, que tiene un consejero, Jokin Aperribay, también se opone a la operación de fusión, como el Gobierno. El consejo de Indra tiene 15 miembros: tres de la SEPI, los dos hermanos Escribano, Jiménez de Parga, Aperribay, los independientes y José Vicente de los Mozos, consejero delegado.

El alineamiento de Ourghoulian a favor de Escribano y en contra del Gobierno no es nuevo, ya que como presidente de Prisa también se ha enfrentado a Pedro Sánchez y se ha negado a plegarse al Ejecutivo. Oughourlian llegó a compararle con el dictador Francisco Franco.

Amber Capital entró en Indra en febrero de 2022, cuando compró un 3,23% del capital. En ese momento su presidente era Marc Murtra, ahora en Telefónica. Meses después, en septiembre, elevó su participación al 5% y en mayo de 2023, al 7,3%. Ahora ha efectuado su primera venta y ha quedado por encima del 5%.