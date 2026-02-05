El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha desmentido hoy ante su gente que vaya a dimitir bajo ningún concepto. Considera que su trabajo es a largo plazo, que tiene un 14% de la compañía y un compromiso con la misma, y que no hay, ahora mismo, ningún escenario por el que deba de dimitir. De hecho, el propio Escribano ha frenado cualquier rumor sobre lo que quiere o deja de querer Moncloa a través de la SEPI ante sus trabajadores. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Escribano ha restado importancia al torbellino de rumores que agitan la compañía estos días, y que «cualquier cuestión que quieran plantear los socios» pueden hacerlo a través del «consejo de administración», donde «todo lo relativo a la operación con EM&E se ha expuesto siempre con total transparencia».

Ángel Escribano no contempla la dimisión bajo ningún escenario. El presidente del grupo tecnológico mantiene que la eventual operación con EM&E se resolverá exclusivamente en el seno del consejo de administración, conforme a los procedimientos societarios y sin interferencias externas, pese a la creciente presión política y mediática que rodea el movimiento.

Fuentes cercanas al consejo de Indra aseguran que Escribano considera cerrada cualquier especulación sobre una salida personal vinculada a la operación. Su postura es que el debate no es político ni personal, sino estrictamente empresarial, y que corresponde al consejo (en el que está representado el Estado a través de SEPI) evaluar si la integración o adquisición de EM&E encaja en el plan estratégico del grupo.

El foco se ha desplazado desde la viabilidad industrial de la operación hacia una supuesta disyuntiva entre fusión o dimisión. Un marco que el entorno de Indra considera artificial. El mandato que el consejo le dio al consejero delegado, José Vicente de los Mozos, la pasada semana, para explorar las diferentes vías con que abordar la adquisición de EM&E, sigue perfectamente vigente, y ya recoge la posibilidad de que la operación se haga como una compra. La alternativa a una fusión.

La operación de Indra sobre EM&E

La posible operación corporativa entre Indra y EM&E se ha planteado desde el inicio como un movimiento estratégico para reforzar capacidades industriales en Defensa, electrónica y sistemas avanzados, en un momento en el que España y la Unión Europea están acelerando el gasto militar y la autonomía tecnológica.

Según el planteamiento conocido, la operación permitiría a Indra crecer en áreas clave sin recurrir a un desembolso directo de caja, mediante fórmulas societarias que incluyen el canje de acciones. Este esquema, además, tendría como consecuencia una dilución del peso del Estado en el capital, algo que ha generado recelos en determinados ámbitos del Gobierno, pero que desde la compañía se defiende como una evolución lógica de una empresa cotizada.

En Indra insisten en que cualquier decisión se tomará conforme a la normativa del mercado, con informes independientes y con el visto bueno del consejo. La compañía subraya que no hay ninguna decisión tomada, ni calendario cerrado, y que el análisis sigue abierto. Lo que sí se descarta es que el proceso se utilice como moneda política o como herramienta de presión sobre la presidencia.

La gestión de Ángel Escribano en Indra

El trasfondo de la polémica es también una evaluación implícita del primer año completo de Ángel Escribano como presidente. En 2025, Indra ha consolidado un cambio de rumbo centrado en Defensa, espacio y tecnologías críticas, alineado con los grandes programas europeos y con una mejora progresiva de la visibilidad industrial del grupo.

Bajo su presidencia, la compañía ha reforzado su perfil como socio estratégico del Estado, pero también ha defendido con mayor claridad su condición de empresa cotizada, con objetivos de crecimiento, rentabilidad y creación de valor para el accionista. En ese equilibrio se enmarca la operación con EM&E, concebida como una palanca industrial y no como una maniobra de control.

Desde el entorno de Escribano recuerdan que el consejo ha respaldado de forma reiterada su gestión y el plan estratégico en vigor, y que cualquier movimiento corporativo será coherente con esa hoja de ruta.

El ruido político de los últimos días, con referencias a Moncloa, ha elevado la presión, pero en Indra aseguran que no altera la gobernanza ni las reglas internas. La presidencia mantiene que el Estado dispone de los mecanismos necesarios dentro del consejo para defender su posición, sin necesidad de forzar escenarios de confrontación, y que, en ningún caso, en las conversaciones mantenidas entre los distintos actores se ha planteado nunca la salida del propio Ángel.