El consejo de administración de Indra dio luz verde a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, para que comience a negociar la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Esto sucedió tras la reunión adelantada por OKDIARIO que se celebró el viernes. Por primera vez, tras meses de debate, se ponen encima de la mesa los primeros números, y empiezan a pedirse y aportarse los documentos independientes para valorar Escribano y abordar la operación de manera definitiva.

Así, lo más probable es que De los Mozos se reúna en los próximos días con Javier Escribano para empezar a estructurar la operación. La reunión de se celebró en un contexto en el que persisten ciertas tensiones entre consejeros, especialmente en torno al papel de algunos accionistas y al reparto de poder que implicará la fusión, pese a que Ángel Escribano no quiere cambiar esa composición de sillones.

La presencia de SAPA (accionista con fuerte perfil industrial y posición relevante en Defensa) ha generado fricciones en distintas etapas del proceso, aunque nunca termina de evidenciarse en las votaciones del consejo.

El clima, internamente al menos, ha mejorado, pero siguen existiendo discrepancias. Discrepancias que, en realidad, están asociadas al reparto de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que lanzó el Gobierno y de los que Indra sale mejor parado que sus competidores.

Indra y Escribano

La integración entre Indra y Escribano lleva fraguándose más de un año y medio y se ha convertido en uno de los movimientos corporativos más relevantes del sector de Defensa de Europa. La operación avanza hacia un modelo en el que la familia Escribano pasará a controlar en torno al 25% del capital de la nueva Indra, según las líneas maestras ya anticipadas por OKDIARIO. La clave será el canje de acciones, una fórmula que evita desembolsos adicionales y que permite consolidar capacidades industriales bajo una misma estructura.

Durante este tiempo, la fusión ha ido tomando forma al mismo ritmo que ambas compañías reforzaban posiciones estratégicas. Escribano llegó a plantear hace un año que su valoración superaba los 1.300 millones de euros, cifra que marcó uno de los debates centrales entre los accionistas y el Gobierno.

Indra, por su parte, ha encadenado resultados históricos: disparó su beneficio y logró consolidar su posición en los mercados internacionales pese a las tensiones accionariales con los consejeros de SAPA y otros inversores institucionales. A estas cifras se suma la adjudicación reciente de uno de los mayores contratos internacionales de transporte público.

Indra gestionará los sistemas de venta y control del transporte en Londres, un proyecto cercano a los 1.000 millones de euros que refuerza su capacidad tecnológica en un mercado altamente competitivo. Este tipo de hitos avala, según fuentes internas, el planteamiento estratégico que defiende Ángel Escribano, que no se centra sólo en proyectos de índole militar.