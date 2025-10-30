José Vicente de los Mozos, el consejero delegado de Indra, ha adelantado durante la presentación de los resultados de los primeros nueve meses de 2025, que la intención de la empresa es realizar «las primeras operaciones» para la producción de los vehículos 8×8 Dragón en El Tallerón «antes de que acabe el año» y que entregarán los primeros vehículos en 2026. Además, De los Mozos ha indicado que está comprometido con la entrega «no solamente desde Indra, sino también el resto de los socios que participan: TESS, Escribano…»

En este sentido cabe mencionar la tensión interna con SAPA dentro de Indra, que no deja de escalar. La compañía tecnológica y de defensa española vive un momento de crecimiento récord en Bolsa, pero también una guerra por la dirección de su futuro industrial.

En el centro del conflicto está SAPA Placencia, el grupo vasco de los Aperribay, que se ha convertido en un accionista incómodo para el núcleo duro del poder dentro de la compañía.

Por otra parte, el consejero delegado ha asegurado que la compañía invertirá en los próximos dos años unos 100 millones de euros en sus instalaciones de Gijón (El Tallerón), Vigo y Córdoba. A esta inversión se sumarán otros 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) dirigidos a una nueva fábrica en Kansas (Estados Unidos) dedicada a sus divisiones de negocio de Tráfico Aéreo y Movilidad.

Con respecto con la nueva planta en Estados Unidos, su actividad acompañará a la división de Tráfico Aéreo en la fabricación de radares y radios para el mercado norteamericano, así como en la construcción de pórticos de peaje tipo free flow para el área de Movilidad.

En el marco de la presentación de los resultados correspondientes a los meses de enero-septiembre del año, De los Mozos ha hecho hincapié en que estas nuevas instalaciones en Estados Unidos implicarán la creación de 200 puestos de trabajo en el país norteamericano.

Por otro lado, en relación con las inversiones en España, el directivo ha destacado que el plan en Vigo es reforzar el centro tecnológico de la compañía para especializarlo en guerra electrónica, en sistemas contra drones, en diseño de hardware, en microelectrónica y en sistemas de mando y control, entre otras cuestiones.

En tanto, en 2026 la compañía abrirá en Córdoba una fábrica cuya actividad principal será la producción de los radares antidrón y contra proyectiles tipo Nemus, así como de vigilancia espacial modelo S3T y radares tácticos multirrol MTR basados en tecnología de la Agencia Espacial Europea (AESA).

De los Mozos ha destacado que la empresa está trabajando en el lanzamiento de su primera línea automatizada de radares en Córdoba, que contará con una capacidad anual de producción de alrededor de 100 radares Nemus, el cual aspira a convertirse en «el futuro sistema antiaéreo español y europeo».

Sobre ello, fuentes de la compañía han indicado que la empresa última la consecución de los permisos y certificaciones necesarias, algunas de ellas por parte del Ministerio de Defensa, para que El Tallerón se convierta en una fábrica de armas. En ese sentido, a comienzos de septiembre se dio a conocer que la compañía invertirá en torno a 43 millones de euros en la reconversión de la antigua fábrica de calderería pesada de Duro Felguera.

Las próximas inversiones de Indra

Por un lado, la compañía destinará 23,2 millones de euros a la adecuación de las instalaciones, que cuentan con una superficie de 76.000 metros cuadrados, a lo que se suman 20 millones de euros en la adquisición de maquinaria.

Igualmente, Indra mantendrá a los 156 trabajadores que tenía la planta cuando todavía pertenecía a Duro Felguera, los cuales pasarán a formar parte de la nueva filial de vehículos blindados de Indra (Indra Land Vehicles), a lo que se suma la previsión de incorporar a 100 ingenieros más.

Así, General Dynamics European Land Systems (GDELS), la propietaria de Santa Bárbara Sistemas, recibirá un máximo de 13 millones de euros por formar a los empleados de Tess Defence, controlada también por Indra, en las labores de montaje final de los blindados 8×8 Dragón para el Ejército español, que forman parte de un contrato valorado en unos 2.000 millones de euros y que en la actualidad se ensamblan en las instalaciones de GDELS en Trubia (Oviedo).

Sin embargo, el montaje final de los 8×8 Dragón que se realiza en Trubia pasará a hacerse próximamente en el El Tallerón. Cabe recordar que el programa de los 8×8 Dragón acumula varios años de retrasos, lo que ha generado la imposición de varias multas a Tess Defence (la compañía adjudicataria) y también el malestar manifiesto del Ministerio de Defensa.