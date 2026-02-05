Moncloa ha declarado la guerra a Ángel Escribano, presidente de Indra. Las valoraciones para la fusión con su empresa familiar, EM&E, otorgan el control de la tecnológica a los accionistas privados en detrimento de la SEPI, el holding empresarial público que controla el Gobierno, como adelantó OKDIARIO. Algo que éste no está dispuesto a tolerar, por lo que pretende frenar la operación e incluso la salida del propio Escribano de la presidencia.

Así lo confirman varias fuentes conocedoras de la situación, que explican que «Moncloa cree que Escribano quiere blindarse en la presidencia ante un eventual cambio de Gobierno en las próximas elecciones, y lo considera una traición porque fue el Ejecutivo quien lo nombró presidente de Indra cuando Marc Murtra se fue a Telefónica».

Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había ralentizado la operación -algo en lo que también influían los problemas judiciales de la SEPI-. Pero ahora las fuentes aseguran que ha decidido suspenderla por completo tal como está planteada (con canje de acciones); en todo caso, aceptaría una compra por parte de Indra en cash.

Asimismo, Moncloa ha pedido la salida de Ángel Escribano de la presidencia, a lo que éste se ha negado con el apoyo del consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

La SEPI controla el 28% de Indra. Las valoraciones que se contemplan para la fusión con EM&E (Escribano Machanical & Engeneering) se sitúan en un mínimo de 1.500 millones, como también adelantó este medio, aunque algunas superan los 2.000 millones, según las fuentes.

Al hacerse la operación totalmente en canje de acciones, le daría a Escribano un 27%, al menos, del capital de Indra. Lo cual le permitiría hacerse con el control de la compañía al contar con el apoyo del fondo Amber de Joseph Oughourlian, que posee el 7,24%.

Eso es lo que ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno, que no está dispuesto a perder el control de Indra bajo ninguna circunstancia, en especial después de adjudicarle el grueso de los Programas Especiales de Modernización que ha licitado el Ministerio de Defensa (lo que explica en buena medida la fuerte subida de Indra en Bolsa en 2025).

Decidirá el consejo

Por tanto, el Gobierno está decidido a destituir a Escribano y éste pretende seguir en el puesto. Esta batalla tendrá que dirimirse en el consejo de administración de Indra, donde la SEPI cuenta con tres consejeros, a los que cabría sumar el de SAPA (7,945 del capital), que siempre se ha opuesto a la fusión.

En el otro bando, Escribano tiene dos asientos (Ángel y su hermano Javier) y Amber cuenta con otro. Por tanto, será decisiva la posición de los independientes, la mayoría de los cuales han sido nombrados a propuesta de Escribano tras la cascada de dimisiones que ha provocado precisamente la operación de fusión.