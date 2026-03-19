María Aperador, criminóloga, advierte sobre ChatGPT: «Cosas que no deberíamos decirle nunca a la IA»

La criminóloga María Aperador ha querido avisar a la ciudadanía sobre los posibles problemas que pueden causar compartir información personal con la inteligencia artificial. Esta experta en ciberseguridad, que suele publicar información didáctica en las redes sociales, ha dado una serie de consejos en un video que acumula millones de visitas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aviso de esta criminóloga con ChatGPT.

ChatGPT se ha convertido en una herramienta indispensable para miles de millones de personas repartidas en todo el mundo. La inteligencia artificial ha llegado con fuerza a nuestras vidas y en su primera fase se suele utilizar como motor de búsqueda e incluso consejero. Consultar a la IA una duda es deporte nacional en nuestro país y los datos de las instituciones dejan claro que esta innovación de la ciencia ha llegado para quedarse y de paso cambiar el mundo.

Eurostat publicó hace unos meses que en el pasado año 2025 tres de cuatro jóvenes utilizaron la IA en España, que es el noveno país de la Unión Europea que más utiliza esta herramienta. A finales del pasado año, ChatGPT informó de más de 800 millones de usuarios activos semanales y anunció una valoración de récord de 300.000 millones de dólares, según informó Forbes.

Una criminóloga avisa con ChatGPT

La influencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas es evidente y por ello la criminóloga María Aparador ha querido advertir a los ciudadanos sobre los peligros de ChatGPT y otras herramientas de IA. «Mucho cuidado con contarle estas cosas de ti a la IA», es el titular del vídeo publicado por la cuenta de @mariaperador, que cuenta con más de medio millón de seguidores en las redes sociales.

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«Una investigadora de OpenAI acaba de dimitir denunciando que la empresa tiene el archivo más grande de pensamientos íntimos. Así que imagínate todo lo que pueden hacer con la cantidad de datos que han recolectado de todo lo que nosotros les contamos», comienza diciendo en el vídeo que cuenta con millones de reproducciones y un gran número de comentarios de usuarios que han querido compartir sus vivencias a través de la red.

«¿Qué es lo que nunca deberías contarle a la IA?», se pregunta esta criminóloga sobre ChatGPT, que a continuación comienza a enumerar las cosas que no se le pueden decir a la inteligencia artificial.

Problemas de salud mental y datos médicos. «Un millón de personas a la semana comparten con la IA su información médica y todo esto queda guardado en sus servidores», cuenta.

Datos bancarios, contraseñas o números de cuenta. «Puede parecer muy obvio, pero muchas veces, al adjuntarle una captura de pantalla a la IA, podemos filtrar esa información», informa.

Adjuntarle documentos legales con nombres y apellidos nuestros y de terceras personas.

Tu dirección, documento de identidad e información personal.

Por último, esta criminóloga experta en ciberseguridad también dice sobre ChatGPT que «nunca le adjuntes a la inteligencia artificial capturas de pantalla ni fotografías personales porque puede extraer absolutamente toda la información de las fotografías».