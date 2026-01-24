Revelan las técnicas de Robert Moreno como entrenador en Rusia: «Seguía lo que le marcaba ChatGPT»

Robert Moreno fue destituido como entrenador del Sochi, equipo de la Liga de Rusia, en septiembre del pasado año. Varios meses después han desvelado desde la entidad que el entrenador español utilizaba ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial, como técnica principal para preparar entrenamientos, partidos y fichar jugadores. Fue uno de los motivos de su cese. Aunque la realidad es que hubo muchos más debido al mal momento del equipo.

Han desvelado en las últimas horas como Robert Moreno utilizaba la herramienta de ChatGPT en su día a día como entrenador del Sochi. Lo ha hecho Andrei Orlov, ex director general de la entidad rusa.

«Un ejemplo curioso: cuando nos preparábamos para un viaje a Jabárovsk, Robert dijo: ‘Ya lo tengo todo planeado. He configurado todos los parámetros de viaje en ChatGPT. Tenemos que llegar el día del partido. Entrenaremos una hora antes en Sochi y, dos días antes de la salida, empezaremos a las siete de la mañana’. Miré la presentación: según ella, los jugadores no debían dormir durante 28 horas. Le pregunté: ‘Robert, todo va de maravilla, pero ¿cuándo van a dormir los chicos?’. Moreno introdujo los nuevos parámetros y la presentación se actualizó. Al final, seguimos el horario que ChatGPT había creado», desvelan desde Rusia sobre las técnicas de entrenamiento del técnico español.

Pero hay más ejemplos: «El verano pasado, buscábamos un delantero y elegíamos entre Vladimir Pisarsky, Pavel Meleshin y Artur Shushenachev. Queríamos dos. Debido a la marcha de Guarirapa, fichamos a tres. Moreno introdujo los datos de Pisarsky, Meleshin y Shushenachev de Wyscout en ChatGPT. Shushenachev se alzó como el mejor jugador según GPT».

«Una herramienta más, ¿por qué no? Pero para Moreno, GPT llegó a ser una de las principales», señala este ex director general del Sochi criticando las técnicas utilizadas por Robert Moreno durante su periplo en Rusia.