Robert Moreno toca fondo y desciende al Sochi a la Segunda División rusa

Robert Moreno cosechó un nuevo traspié en su trayectoria como entrenador. El ex seleccionador español de fútbol no pudo salvar al Sochi ruso del descenso a Segunda División en Rusia después de 11 jornadas al frente en las que ha cosechado dos triunfos, seis empates y tres derrotas perdiendo la categoría con dos jornadas de antelación a la conclusión del campeonato.

El técnico vio cómo los suyos cayeron por 2-3 en su estadio ante el Krasnodar y no pudieron conseguir los puntos necesarios para salvar la categoría. Robert Moreno había sido despedido en sus dos anteriores aventuras en el AS Mónaco y en el Granada, equipos en los que no logró superar el 50% de victorias.

El catalán se hizo cargo del Sochi a finales de enero con el claro objetivo de salvar al equipo, pero su proyecto no ha cristalizado en éxito como demuestran los resultados. Considerado el filial del Zenit San Petersburgo, este club había jugado las últimas cinco temporadas en la división de honor rusa e incluso acabó como subcampeón en 2022.

La prensa y los comentaristas locales han reconocido el vistoso fútbol practicado por el equipo dirigido por Robert Moreno, especialmente en el plano ofensivo, pero todos coinciden en que el equipo ha sido un coladero defensivo y que ha mostrado grandes fisuras anímicas para mantener los resultados favorables.

No en vano, en el encuentro en que se certificó el descenso de los chicos de Robert Moreno se pudo ver claramente este problema. El Krasnodar se adelantó en el marcador a los cinco minutos por medio de Krivtsov, pero los locales reaccionaron bien y crearon numerosas ocasiones de gol para ponerse 2-1 por delante en la segunda mitad.

Fue entonces cuando al Sochi le entró el vértigo y los nervios cometiendo errores totalmente impropios de la máxima categoría. En el minuto 85, el equipo cometió un penalti absurdo que Spertsian convirtió en el empate y en el tiempo de descuento Moses conseguiría el triunfo que sepultaría al club de Robert Moreno a la división de plata rusa.

Se desconoce qué sucederá con la carrera deportiva del ex seleccionador español tras este contratiempo. Su cartel de buen técnico se está apagando conforme va entrenando clubes hasta tal punto que esta oportunidad en Sochi parecía su todo o nada saliendo cruz.