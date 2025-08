¿A quién interesa robarle a Ábalos?

Nos estamos acostumbrando a hechos que sólo hemos visto en las películas de mafiosos que se trata de asuntos que sólo ocurren en países del Tercer Mundo. ¡Pues no! Ocurre aquí.

Resulta que un día después de que José Luis Ábalos, el amigo de Sánchez y su gran hacedor como primer ministro, presentara denuncia contra su sucesor, Óscar Puente, se produce un tercer robo en la casa de su hija y de su ex mujer. Ya antes se habían producido otros dos con el mismo estilo y otros que han sido denunciados por Koldo, el gran edecán del ex ministro valenciano.

Será muy difícil encontrar al autor o autores, aunque, en el caso del robo en la casa de Luis Bárcenas, aquel falso sacerdote fue identificado, detenido, juzgado y condenado. Lo digo por los precedentes.

Lo que subyace en el acongoje del sanchismo (especialmente entre el presidente y el equipo que le rodea) ante Ábalos es de lógica. El ex secretario de Organización y ministro, siempre lo he dicho en este Palo Alto, tiene las llaves de la santabárbara y está en disposición de mandar al averno a este Gobierno, suponiendo que sea un gobierno. Hasta la fecha, salvo en algunas cosas, el levantino se ha limitado a amenazar y no dar. Últimamente se le ve más activo y encorajinado; es lo que ha acelerado la inquietud de aquellos a los que puede levantar la tapa de los sesos. Caso parecido ocurre con Koldo.

Si quieren congraciarse con una inmensa mayoría del pueblo español y de paso recuperar algo de la dignidad perdida, ya están tardando en largar ante los jueces y presentar las pruebas de las que disponen. Fundamentalmente en dos hechos mollares en relación con el inmenso océano de corrupción socialista. A saber, el primero pasa por la noche de Delcy en la que Ábalos fue actor principal en el aeropuerto de Barajas. El otro, íntimamente ligado al anterior, si hubo o hay financiación ilegal del PSOE.

¡Lo tienen a güevo!