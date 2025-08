Jorge Rey avisa por el giro en el tiempo que llega hoy a España y no pinta bien: «Con el comienzo de agosto…»

Lo que llega hoy a España es algo que nadie hubiera esperado, a excepción de un Jorge Rey que lanza un importante aviso. Este mes de agosto que acaba de empezar parece que nos va a dejar una serie de novedades que pueden ser claves para descubrir lo que nos está esperando. Estamos viviendo un verano de esos que difícilmente se olvidan. A nivel meteorológico nos está dejando unos registros que son difíciles de asumir.

Pasamos de las olas de calor a unos cambios de tendencia que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Estamos viviendo unos días en los que quizás hasta la fecha no teníamos por delante, algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Agosto es un mes de transición, en el que media España está de vacaciones, pero también empezamos a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos momentos. Será hora de apostar por un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en estos días. Jorge Rey lo deja muy claro, no pinta nada bien.

El comienzo de agosto no pinta bien

Parecía que ya estábamos dejando atrás un mes de agosto en el que todo puede acabar siendo posible. La situación se complica por momentos y nos va dando más de una sorpresa inesperada. Con ciertas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, todo es posible.

Habrá llegado ese día en el que tendremos que ver en este mes de agosto que empieza un cambio de tendencia que no va hacia adelante, sino que parece que vamos hacia atrás. Nos está esperando un giro de tendencia que puede acabar sumergiéndonos en lo peor de esta temporada.

Es hora de apostar claramente por un experto que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. Con el método de las Cabañuelas nos descubre un extra de buenas sensaciones que podría acabar siendo lo que nos acompañe en estos momentos que tenemos por delante.

Estamos pendientes de un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración, el verano más duro de los últimos tiempos, es una realidad.

Este giro en el tiempo obliga a Jorge Rey a lanzar este aviso

Este joven experto, que en su día sorprendió al país dejando muy claro qué es lo que pasaría con Filomena, lo ha vuelto a hacer y nos ha dado algunas novedades que pueden llegar a ser las que nos acompañarán en estos días. Tenemos que empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser clave.

Tal y como nos explica en sus redes sociales, las temperaturas van a subir en estos primeros días de agosto. Este experto sabe muy bien qué es lo que nos está esperando, siguiendo con esta previsión, la AEMET le da la razón: «Se prevé un tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, aunque el paso de una vaguada de onda corta se espera que inestabilice el centro y el este peninsulares. Así se esperan cielos despejados o poco nubosos con nubosidad de evolución en el centro, este y sur peninsulares, e intervalos de nubes bajas con lluvias débiles en el Cantábrico y nortes de Canarias. A lo largo de la tarde se esperan chubascos acompañados de tormentas fuertes y rachas muy fuertes en la meseta sur, las montañas aledañas y en el este, de forma más probable y con chubascos fuertes en el nordeste de Cataluña, en el sur de la Ibérica y en las sierras del sudeste. Probables bancos de niebla o brumas matinales en zonas altas del extremo norte. Temperaturas máximas sin grandes cambios, aunque con un descenso ligero en Galicia y en la meseta sur. Se superarán 36-38 grados en el interior sudoeste peninsular y los 34-36 en el sudoeste de Galicia. Las mínimas tampoco tendrán grandes variaciones, salvo un ascenso ligero de las máximas en la zona centro peninsular y un descenso ligero en el Cantábrico, y permaneciendo por encima de 20 grados en litorales del área mediterránea y de Canarias, así como en las depresiones del suroeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará levante moderado con algún intervalo de fuerte al inicio en Alborán y el Estrecho. En el resto, viento flojo con predominio de la componente este en el Mediterráneo, de la componente norte en la mitad norte peninsular, con cierzo moderado en el Ebro y la componente sur en la mitad sur. Más intenso en el litoral atlántico gallego, donde se esperan intervalos de fuerte. En Canarias soplará moderado de componente norte, tendiendo a nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán 36-38 grados en el interior sudoeste peninsular y 34-36 en el sudoeste de Galicia. Chubascos y tormentas localmente fuertes y localmente con rachas muy fuertes en el nordeste de Cataluña, en la meseta sur, en el sur de la Ibérica y en las sierras del sudeste».