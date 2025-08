Giro inesperado en el matrimonio de Justin Bieber y Hailey: tiene que darle la mitad de su fortuna

El 13 de septiembre de 2018 es una fecha que los seguidores de Justin Bieber no podrán olvidar porque fue el día que escogió para pasar por el altar con Hailey, la madre de su hijo Jack. En aquella época, el artista era una celebridad internacional que había amasado una fortuna completamente envidiable. Si tenemos en cuenta sus mansiones y empresas, su patrimonio ascendía a 300 millones de dólares, sin contar el dinero que atesoraba en sus cuentas bancarias, pues esos datos son confidenciales. No fueron muchos los que pusieron en duda a Hailey, asegurando que la modelo estaba motivada por intereses mediáticos. Sin embargo, la situación actual ha dado un giro de 180º. Ahora es ella la que tiene la sartén por el mango.

La prensa estadounidense se ha hecho eco de una noticia que está dando mucho de que hablar. Hailey Bieber, en estos momentos, genera mucho más que su marido y eso ha hecho que su fortuna se multiplique a pasos agigantados. Hay que tener en cuenta que Justin lleva un tiempo luchando contra una sombras que le impiden salir adelante. Su música ya no es la misma, una gran parte del público le ha dado la espalda y la industria no le toma en serio, pues le acusa de haber tirado por tierra una oportunidad de oro. Cualquier cantante hubiese dado lo que fuera por estar en su situación, pero él ha tomado una serie de decisiones que le han hecho tocar fondo y ahora no puede hacer nada por solucionarlo.

Justin Bieber, tal y como han informado periodistas que han hablado con su entorno más cercano, acumula una deuda que alcanza los 9 millones. El problema empezó por un millón, pero no lo ha pagado a tiempo y ahora se ha visto envuelto en un conflicto de mayor alcance. Pero, ¿qué tiene que ver su mujer en todo esto?

Hailey Bieber se ha posicionado como una de las modelos más importantes de su generación y muchos diseñadores están deseando llegar a acuerdos con ella. Su firma ha ganado bastante peso y no necesita a nadie para salir adelante. La cuestión es que cuando se casó con Justin no firmó el documento de separación de bienes. Ese es el motivo por el que el cantante, si decide separarse, le puede reclamar la mitad de todo lo que ha ganado durante los años que han convivido siendo marido y mujer.

La deuda de Justin Bieber

En OKDIAIRO hemos revisado los informes publicados en América y hemos llegado a una conclusión. Justin Bieber atraviesa una etapa complicada en lo económico tras haber acumulado una importante deuda. La cancelación de su gira mundial en 2022 supuso un duro golpe a sus finanzas, ya que contrajo compromisos millonarios con promotores y representantes. A pesar de haber vendido los derechos de su catálogo musical por una cifra récord, buena parte del dinero fue destinado a cubrir deudas e impuestos. Hay que tener en cuenta que continúa llevando un ritmo de vida inalcanzable. Eso quiere decir que no ha abandonado su mansión y tampoco las compras desmesuradas que le llevaron poco a poco a tocar fondo.

Una parte de su entorno ha desmentido algunos rumores, asegurando que se trata de exageraciones sin fundamento. Sin embargo, algunos movimientos han despertado inquietud, como el hecho de que el cantante haya reducido sus apariciones públicas y evitado nuevos compromisos laborales. Estas decisiones han generado especulaciones sobre si se encuentra en un proceso de reorganización financiera. Los amigos de Justin, en un intento de desprestigiar a su mujer, han asegurado que la modelo forma parte de la alta sociedad gracias al cantante, quien siempre ha estado dispuesto a cumplir con todos sus deseos. Insisten en que la situación no es tan grave como parece, aunque los expertos no dan credibilidad a esta versión.

Hailey Bieber brilla con fuerza

La figura de Hailey Bieber ha cobrado especial relevancia en este momento. Su éxito empresarial y la venta de su marca han aportado un respaldo económico importante en la economía familiar. Gracias a esos ingresos, el artista ha logrado aplazar pagos significativos mientras busca equilibrar sus cuentas. El destino ha querido que el intérprete dependa de la salud financiera de su mujer. Lo peor de todo es que esta tendría que darle la mitad de su patrimonio si las cosas se complican y deciden tomar caminos independientes.

A pesar de su fama y del patrimonio acumulado a lo largo de su carrera, los gastos del cantante continúan siendo elevados. Su estilo de vida, marcado por el lujo y las propiedades de alto valor, podría convertirse en un problema si no ajusta su ritmo de ingresos. Por ahora, su equipo confía en que los próximos proyectos musicales y colaboraciones comerciales sirvan para encauzar de nuevo su situación financiera. En LOOK hemos explicado que el cantante ha pasado unos días en Mallorca y fuentes cercanas insisten en que este viaje ha estado motivado por cuestiones profesionales. Es decir, si logra dejar atrás sus fantasmas y vuelve a convertirse en un artista internacional, podrá saldar sus deudas y regresar al trono del que nunca debió bajar