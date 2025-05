Hailey Bieber afianza su futuro económico en un momento de máxima preocupación por Justin Bieber

En medio del revuelo mediático que se ha generado en torno al estado de salud de Justin Bieber, su mujer, Hailey Bieber, se ha situado en el centro de todas las miradas tras vender parte de Rhode, su propia marca de cosméticos, por 1.000 millones de dólares. A partir de ahora, la firma, centrada en «productos para el cuidado de la piel y maquillaje híbrido que se puede usar a diario», se ha aliado a e.l.f.Beauty, una de las compañías que se ha comprometido a expandir la esencia de su catálogo alrededor del mundo.

Ha sido la propia Hailey la que ha detallado este nuevo rumbo profesional de su empresa desde las redes sociales. «Encontré a una persona disruptora de ideas afines con una visión de ser un tipo diferente de empresa que cree en las grandes ideas y la innovación de la misma manera que yo lo hago y nos ayudará a seguir creciendo la marca. Me siento revigorizada, emocionada y más lista que nunca para asumir un papel aún más importante como Oficial Creativo Jefe y Jefe de Innovación de Rhode, así como asesor estratégico de e.l.f. Beauty […] Gracias al increíble equipo de Rhode, que me ha ayudado a construir esto durante estos años. No podría haberlo hecho sin ustedes. Y a nuestra comunidad, gracias por ser la más solidaria y por acompañarnos en este viaje. Este nuevo capítulo será aún más increíble, juntos», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Según el comunicado del acuerdo, Bieber mantendrá su puesto como responsable de innovación y creativa, pero lo cierto es que se desconoce el beneficio que seguirá obteniendo dado que no se tiene información sobre qué porcentaje de la empresa sigue siendo suyo. No obstante, Hailey ha expresado en Instagram que cuando fundó Rhode, en 2022, siempre pensó en grande con el proyecto y con este nuevo paso parece estar consiguiendo las expectativas esperadas. Cabe destacar que en 2024 se convirtió en la marca de cuidado de la piel con mejor valoración mediática, con un crecimiento del 360%.

Hailey y Justin Bieber en Nueva York. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, con este reciente movimiento empresarial, Hailey Bieber ha afianzado su futuro económico en un momento clave. Y es que esta noticia ha surgido en medio de especulaciones sobre la crisis económica por la que estaría atravesando su marido, así como las imágenes del mismo que han generado una gran preocupación entre sus fans por el desmejorado aspecto físico que ha lucido en sus últimas apariciones públicas. Por ahora, el intérprete de Baby no se ha pronunciado al respecto.