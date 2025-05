Desubicado y con la mirada perdida: la última aparición de Justin Bieber hace saltar todas las alarmas

La salud de Justin Bieber lleva siendo noticia desde hace meses. El cantante canadiense ha protagonizado varias apariciones públicas que no han pasado desapercibidas para sus fans por su desmejorado aspecto físico. Aunque, sin duda, la más llamativa ha sido la última, donde ha regresado a los escenarios con una actitud que ha vuelto a encender todas las alarmas sobre su bienestar.

Todo ocurrió durante el último concierto de SZA en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde el artista apareció por sorpresa para cantar la versión acústica de Szoone en el escenario. Fue en ese momento cuando su desorientación llamó la atención de propios y extraños, bailando con movimientos extraños que han hecho que muchos apunten a que podría tratarse del resultado de un consumo excesivo de estupefacientes. Por otro lado, durante la actuación, SZA le agarra la barbilla suavemente en un gesto que en las redes ha sido interpretado como una llamada de atención para que se centrara en el espectáculo. No obstante, la reacción de Hailey Bieber, mujer del artista, se ha limitado a publicar un video de la actuación junto a un comentario que también ha desatado todo tipo de críticas. «Mis dos artistas favoritos», decía en su perfil oficial de Instagram en señal de apoyo y respaldo al cantante, a pesar de los constantes rumores de crisis que los rodean.

SZA brings out Justin Bieber to perform ‘Snooze’ at the Grand National Tour.

«Las drogas destruyen», «El micrófono que le dieron es de adorno, porque no está ni cantando», «Es el precio de la fama», «Da lástima verlo», «Me preocupa un poco. Mucho ánimo, Justin», «No está en su mejor momento», «Está muy perdido», «Parece fuera de sí», escribían algunos de los internautas de la red social X.

A pesar del revuelo que ha ocasionado de nuevo su estado, lo cierto es que se trataba de un momento especial en su carrera, ya que era la primera vez que se subía a un escenario desde Coachella 2024, donde también sorprendió a todos sus fans y cantó por sorpresa.

Justin y Hailey Bieber en West Hollywood. (Foto: Gtres)

Esta no ha sido la primera vez que Justin Bieber ha sido visto en estas condiciones. Hace tan solo unas semanas, durante la celebración de la última edición del festival de Coachella, también fue fotografiado sin camiseta y con el torso descubierto, bailando desorientado entre la multitud. Una escena que provocó que gran parte de sus fans hicieran un llamamiento público al círculo más cercano del canadiense para que le ofrecieran ayuda.

this is what justin bieber fans needs to be worrying about instead of being obsessed with selena gomez…. pic.twitter.com/yDvHmGXJTi

— . (@selovelenaa) April 20, 2025