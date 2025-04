Máxima preocupación por la salud de Justin Bieber tras sus imágenes en Coachella

La preocupación en torno a la salud de Justin Bieber no deja de crecer. Y es que el artista se ha situado en la primera línea de la noticia tras protagonizar unas imágenes, que no han pasado desapercibidas, en el festival de Coachella. En ellas, el intérprete de Baby se encuentra bailando entre la multitud con una actitud que muchos han calificado como extraña, ya que parece que le cuesta mantenerse en pie mientras mantiene la mirada perdida. Está con el torso descubriendo y sin camiseta mientras supuestamente consume algún tipo de sustancia o estupefaciente.

Según han publicado varios tabloides estadounidenses, junto a él estaba su mujer, Hailey Bieber, y su hermano pequeño, Jaxon, de quince años. No obstante, como no podía ser de otra manera, la escena ha hecho saltar todas las alarmas, llegando a provocar que su enorme elenco de fans haya realizado un llamamiento público al entorno del cantante para que le ayuden, si así lo necesita.

this is what justin bieber fans needs to be worrying about instead of being obsessed with selena gomez…. pic.twitter.com/yDvHmGXJTi — . (@selovelenaa) April 20, 2025

«Necesita ayuda, eso nadie lo puede negar», «Necesita mejores amigos a su alrededor», «Me molesta que nadie de su círculo esté haciendo algo», «Se reúne con gente que lo va a llevar al pozo más oscuro», «Lo que le está pasando es muy triste y perturbador», «Está destrozando su vida», escribían algunos de los internautas en la red X.

En medio del revuelo generado, hay personas cercanas a Justin Bieber que se han atrevido a dar un paso al frente para hablar sobre el cantante. Sin ir más lejos, un ex miembro de su equipo de trabajo afirmó a la revista Hollywood Reporter de manera anónima que «está perdido». «No hay nadie que lo proteja porque no hay nadie dispuesto a decirle que no. Si dices que no, te destrozan […] Verlo desintegrarse así… es ver la personificación de alguien que no vive su propósito», sentenció. Pero esto no es todo. Desde Daily Mail han señalado que Hailey Bieber es consciente de la situación por la que atraviesa su marido y de que «no duerme, no come y envía mensajes frenéticos en plena noche». Pero aún así, sostienen que no puede hacer nada.

Justin y Hailey Bieber en West Hollywood. (Foto: Gtres)

No obstante, es importante destacar que estas especulaciones y rumores sobre el demacrado físico del cantante no han transcurrido solamente en Coachella. De hecho, hace tan solo unas semanas, también trascendieron imágenes de Justin por las calles de Manhattan donde tampoco lucía un buen aspecto. Fue en ese momento cuando su actual representante se apresuró a desmentir todo lo que circulaba por la red, asegurando que el artista no estaba pasando por un mal momento. Unas declaraciones que vuelven a ponerse en duda tras la escena que ha protagonizado el joven canadiense en el festival de música celebrado en California.