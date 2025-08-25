El vínculo con Mallorca que Iñaki Urdangarin se niega a romper

A pesar de que pasó a ser persona non grata para la Familia Real tras el estallido del caso Nóos, el vínculo de Iñaki Urdangarin con la isla de Mallorca nunca se ha roto. Durante varios años la infanta Cristina y su ex marido veranearon en Bidart, arropados por la familia del ex deportista, pero la relación con Baleares nunca se rompió. De hecho, Urdangarin ha regresado en varias ocasiones, incluso con Ainhoa Armentia, tal como ha publicado este portal. La última de ellas hace apenas unos días.

El ex cuñado de Felipe VI fue visto practicando deporte por el Paseo Marítimo de Palma la pasada semana y también saliendo de un supermercado del municipio de Calviá junto a un amigo. Desde que Urdangarin saliera de prisión y cumpliera su condena por el caso Nóos, ha viajado varias veces a Mallorca. Según ha trascendido, sus últimos viajes a la isla podrían deberse a un nuevo proyecto profesional, aunque de momento no hay más información al respecto. Hay que recordar que, desde su salida de prisión, Urdangarin apenas ha podido trabajar más allá de su paso por el bufete Imaz Abogados en Vitoria. Fue allí donde conoció a la que hoy es su pareja, Ainhoa Armentia.

Urdangarin en Palma durante el juicio de Nóos. (Foto: Gtres)

Lo que sí se sabe es que la visita de Urdangarin a Palma se ha producido al mismo tiempo que la de la infanta Elena, que también ha pasado unos días en la isla. No se tiene constancia de que se hayan visto personalmente, a pesar de que la duquesa de Lugo ha sido a lo largo de los últimos años uno de los grandes apoyos tanto de la infanta Cristina como de Urdangarin en algunos de los momentos más complicados de la pareja a raíz de las polémicas en las que se vieron implicados.

En estos momentos y, sobre todo desde que se confirmó el divorcio entre la hermana del Rey Felipe VI y el ex deportista, Urdangarin está completamente distanciado de la Familia Real y de la familia del Rey, a la que no ha visto salvo en ocasiones puntuales, como la graduación de su hija Irene. No así la infanta, que sigue teniendo contacto con su ex familia política y visita cada verano la localidad de Bidart.

Iñaki Urdangarin con la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Palma, un lugar de recuerdos agridulces

Los sentimientos de Iñaki Urdangarin por Palma de Mallorca son una mezcla de alegría y tristeza. En la ciudad pasó momentos felices e inolvidables con su familia, pero también fue el escenario de una de las etapas más complicadas de su vida: el tiempo que duró el juicio por el caso Nóos y se le pudo ver varias veces de camino hacia el juzgado para sentarse en el banquillo de los acusados, ante la presencia de decenas de periodistas y curiosos.

También Palma de Mallorca fue el ducado que el Rey Juan Carlos otorgó a doña Cristina por su boda con Urdangarin y que, además, supuso que el título de la pareja diera nombre a una calle de la ciudad. Una calle que el Ayuntamiento decidió retirar en pleno proceso del caso Nóos a consecuencia de la indignación de los ciudadanos. La calle recuperó su nombre original y las autoridades instaron a doña Cristina y a Urdangarin a que dejaran de usar el título. En este escenario, el Rey Felipe VI decidió revocar el título a su hermana en 2015.