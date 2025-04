La Semana Santa es una época del año en la que muchas familias y parejas realizan viajes, ya sea por territorio nacional o fuera de nuestras fronteras. Es muy habitual que numerosos rostros conocidos del panorama nacional se trasladen a ciudades de Andalucía donde este tiempo santo se vive con especial fervor, pero los hay que aprovechan para realizar escapadas internacionales. Es el caso de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarin han viajado a Sicilia.

Según ha informado el programa Socialité, ambos han sido pillados en la región italiana manteniendo una fuerte disputa. «No ha sido una discusión pequeña. Uno de los testigos que nos ha aportado la información y las pruebas, porque sin todo esto no lo hubiéramos contado, nos dice que se planteó llamar a la policía italiana. Imaginaos la gravedad de lo que estamos hablando», ha desvelado una fuente en citado espacio de Telecinco.

Todo parece indicar que la situación sobrepasó a la pareja de Urdangarin. La bronca no sucedió entre ellos, sino que Ainhoa se molestó con un comensal del restaurante donde mantenían un romántico almuerzo. El espacio gastronómico tenía una terraza con vistas que el cliente quiso inmortalizar. Al sacar su teléfono móvil para tomar la fotografía, Armentia estalló pensando que el hombre estaba retratando a la pareja: «Me gritó: ¿Qué pasa, ya nos habéis pillado? No grabéis más, fuera de aquí, dejadnos en paz’. Yo no entendía nada».

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Sicilia. (Foto: Telecinco)

Un encontronazo ante el que Iñaki Urdangarin se mostró ajeno. «La actitud de Iñaki es muy diferente a la de ella, se comportó como un cobarde», explica la fuente de Telecinco. Después de aclarar la situación, Armentia se dio media vuelta y se dirigió a su mesa de nuevo, donde continuó con la comida. Una situación muy desagradable que el afectado quiso denunciar a través del programa de los fin de semana.

La personalidad de Ainhoa Armentia

A pesar de que ya hace muchos años desde que se descubriera la relación que mantienen, ella sigue siendo un perfil bastante desconocido para la prensa. Aunque ya les hemos visto anteriormente realizando varios planes juntos, incluso con los hijos de él, no ha mostrado su verdadera forma de ser ante los medios.

Ainhoa Armentia en Vitoria. (Foto: Gtres)

Lo que queda patente después de este altercado es que la alavesa es una mujer de carácter que evita de los objetivos de las cámaras y quiere mantener todos los movimientos de su vida en privado.

Otras escapadas de la pareja

El pasado verano viajaron hasta Formentera y durante las vacaciones de invierno se trasladaron a Baqueira Beret, un lugar que suelen frecuentar algunos miembros de la Casa Real.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Bidart. (Foto: Telecinco)

Según han afirmado algunos medios como Mujer Hoy y Lecturas, también han visitado destinos como Marrakech, Bidart, Londres o Camboya. Este último viaje estuvo motivado por la visita que Urdangarin le hizo a su hija Irene, que se encontraba de voluntariado en el país asiático.