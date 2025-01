Novedades sobre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia: "Están planteando boda"

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia fueron la pareja más mediática del momento, pero ahora disfrutan de una etapa tranquila y alejada de los conflictos. Esa es la razón por la que están pensando en dar un paso más en su relación: quieren pasar por el altar. Ya viven juntos y el entorno no descarta que dentro de muy poco tomen la decisión definitiva.

La periodista Marisa Martín-Blázquez ha comentado en Fiesta, programa donde ejerce de colaboradora, el ex marido de la infanta Cristina y su novia «llevan tres años oficialmente y están planeando boda». Es una información respaldada por algunos expertos en Casa Real, como por ejemplo por la escritora Pilar Eyre, quien se encargó de redactar la primera noticia donde se explicaba el noviazgo entre Ainhoa Armentia y Urdangarin.

Esta Navidad ha sido especial para la pareja. Hasta la fecha, los hijos de Iñaki habían mantenido las distancias con Ainhoa, pero en el mes de diciembre han tenido un encuentro con ella. Eso sí, varios testigos aseguran que todavía no existe una relación fluida, simplemente la cordialidad se ha apoderado de la situación para evitar momentos incómodos.

Ainhoa Armentia por las calles de Vitoria. (Foto: Gtres)

«Por primera vez los hijos de Iñaki conocían a Ainhoa Armentia, la que es su pareja después de todo lo que conocemos de la historia con la Infanta Cristina», recuerda Marisa Martín-Blázquez. Según los datos que ha recopilado: «Esto ha formado parte de una mediación que le había pedido Iñaki a su hijo Pablo, que es el único que conocía a la pareja de su padre, para que, estas Navidades, cuando fueran a Vitoria, como es tradición, que pasen unos días con la familia de su padre, que lo hicieran para conocer a su pareja. Los hijos se quedaron en casa de su abuela e hicieron una excursión por el monte».

¿Cómo será la boda de Iñaki Urdangarin?

Marisa Martín-Blázquez ha desvelado que la nueva boda de Iñaki Urdangarin no será mediática. El objetivo es organizar algo privado, sin llamar la atención. «Ya lleva un año divorciado, han pasado tres de la separación y están planeando boda. Será una ceremonia muy discreta. La intención, es que sea muy discreta y con poca gente».

Habrá que esperar para ver si los hijos de Urdangarin deciden asistir al evento. Teniendo en cuenta lo sucedido la pasada Navidad, no sería de extrañar que respaldaran a su padre en un día tan importante como este. «Alguno de los hijos no está del todo a favor. También os digo que no todos los miembros de la familia, los hijos, lo han recibido de la misma manera», comenta Marisa.

Iñaki Urdangarin sonriendo. (Foto: Gtres)

La colaboradora Alexia Rivas, al escuchar a su compañera, ha añadido: «El hijo que menos quería conocer a Ainhoa y que estaba totalmente en contra, a parte del mayor, fue Miguel».

El objetivo de Iñaki Urdangarin

Después de separarse de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin rompió su silencio y dejó claro que ya no tenía ningún tipo de vinculación con la Casa Real. Su objetivo era empezar de cero, quedarse en Vitoria y no saber nada de los medios. No obstante, se ha hablado de él en muchas situaciones, como por ejemplo cuando ha asistido a algún partido de balonmano a ver a su hijo Pablo. El joven deportista, aunque es muy prudente, no estaría de acuerdo con la decisión que ha tomado su padre y Ainhoa Armentia.