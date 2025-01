Ainhoa Armentia celebra el 57 cumpleaños de su novio, Iñaki Urdangarin, en un año lleno de cambios. El más importante ha salido a la luz gracias a unas fotografías de la revista Lecturas, las primeras en las que vemos a la pareja junto a los hijos del ex duque de Palma. Hasta el momento, Irene, Pablo, Juan y Miguel habían mantenido la distancia con la nueva pareja de su padre. La infanta Cristina ha sufrido mucho con la forma en que saltó la noticia del nuevo romance de Urdangarin, y sus hijos no quieren hacerle más daño. El lenguaje no verbal de las imágenes parece indicar que la tensión estuvo muy presente durante el encuentro.

Ainhoa Armentia. (Foto: Gtres)

Ainhoa persigue la paz

Tras dejar su trabajo en el bufete Imaz & Asociados y abandonar el domicilio familiar que compartía con su ex marido y sus hijos, Ainhoa sigue intentando recuperar la normalidad que perdió al salir a la luz su relación con Urdangarin. La pareja vive en un piso ubicado en la misma urbanización que la madre de Iñaki, Claire Liebaert, donde los alquileres oscilan entre los 1.500 y los 1.800 euros al mes.

Iñaki Urdangarin junto a su madre, Claire Liebaert. (Foto: Gtres)

Ainhoa se levanta temprano para asistir a su puesto de trabajo en horario de 8:00 a 15:00 y tarda unos 15 minutos en coche aproximadamente, y casi una hora si opta por el transporte público. Desempeña sus funciones en una empresa especializada en obras públicas y privadas, que se encarga de elaborar el proyecto de principio a fin atendiendo a las necesidades de cada cliente. Se desconoce el puesto que desempeña, aunque probablemente tenga un perfil administrativo, la rama en la que venía trabajando hasta la fecha. Podría parecer una vida austera, pero ser la novia de Urdangarin conlleva ciertos privilegios que la pareja intenta ocultar.

Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

Su patrimonio

Ainhoa tiene en propiedad la vivienda de 150 m2 que compartía con su ex, Manuel Ruiz, además de un pequeño apartamento en Alicante que no llega a 40m2, ubicado en una de las zonas más tranquilas de la ciudad. La abogada cuenta también con participaciones en un garaje y un trastero en Vitoria. Por su parte, Urdangarin comparte al 50% con la infanta Cristina el apartamento en Bidart al que solían ir en familia. Se trata de una vivienda muy discreta ubicada cerca de la playa.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin disfrutando de las playas de Bidart. (Foto: Gtres)

Ainhoa e Iñaki llevan una vida llena de lujos. Han viajado a Suiza, Londres, Camboya… y durante su estancia se han alojado en los mejores hoteles y han podido disfrutar de restaurantes Michelin. En una ocasión, la pareja pidió una botella de champagne valorada en 2.000 euros. ¿De dónde sale el dinero? Parece que Urdangarin habría amenazado con desvelar secretos relacionados con la realeza si su ex familia política no accede a sus peticiones económicas. Lo que más preocupa en Casa Real es si Ainhoa será también conocedora de algún secreto familiar, algo muy probable teniendo en cuenta que se ha convertido en la confidente de Urdangarin.

Su gran cuenta pendiente

La madre de Iñaki y sus cuatro nietos serían la próxima meta de Ainhoa Armentia. El dolor de la infanta Cristina dificulta un acercamiento entre la abogada y la familia de su novio. La ex mujer de Urdangarin tiene una relación muy buena con la que fue su suegra, algo que no ha cambiado a pesar del divorcio.

Claire Liebaert y la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Los hijos de los ex duques de Palma apoyan mucho a su madre y les está costando estrechar lazos con la novia de Iñaki. Pablo Urdangarin, el más mediático de los hermanos, declaró tras desvelarse que había pasado unos días en Vitoria: «No tengo nada que decir».