Ha pasado más de un año desde que el corazón de la Infanta Cristina se rompiese tras salir a la luz unas imágenes de su todavía marido, Iñaki Urdangarin, con su nueva ilusión. Sin embargo, siempre quiso que sus hijos mantuvieran la imagen de su padre intacta, aunque las cosas no las hubiese hecho de la mejor manera.

Así lo cuenta Pilar Eyre para Lecturas, alegando que todo lo que ha hecho la hija de don Juan Carlos desde la traición ha sido por el bien de sus hijos: «No solo no les ha hablado jamás mal de su marido, sino que ella misma ha tratado de justificarlo por la presión a la que se había visto sometido». Pero hablar bien del hombre que le ha roto la ilusión no es lo único que habría hecho la monarca pues, tal y como afirma la periodista, esta también se ha encargado todo este tiempo de pagar los 2.000 euros que cuesta la habitación en el hotel Four Seasons de Ginebra, donde el ex duque de Palma se hospeda cuando va de visita.

Asimismo, como informan las páginas de Lecturas, la Infanta Cristina también le estaría pasando una pensión de 6.000 euros por sus hijos, además de los viajes a Suiza y Barcelona, que también corren de su cuenta. Hasta tal punto ha llegado esta separación -que no divorcio- que incluso don Juan Carlos le ha recomendado a su hija continuar pagándole aunque no esté de acuerdo para asegurarse su silencio. «Págale, hazlo por tus hijos, que no vaya ‘ese’ ahora con el cuento de la lágrima, pero también para que esté tranquilito, que no nos haga un Príncipe Harry y se ponga a escribir sus memorias», ha plasmado Pilar en la revista.

Pues, como en el caso británico, las palabras del desterrado de la Corona podrían dinamitar la institución, algo que se podría evitar si la Infanta Cristina continúa tragando, aunque no quiera. Pero la hija de doña Sofía ya no puede más. Tal y como ha afirmado la periodista, después de los continuos desplantes -y sobre todo a raíz del viaje del ex duque de Palma a La Pleta-, la monarca ha tomado la decisión de hacer efectivo su divorcio el próximo mes de abril: «Quiere que se cierre ese capítulo de su vida. Un divorcio que se dirimirá en Suiza, ya que Cristina, desde que se fue a vivir allí, no ha vuelto a tributar en España». Pero no será el fin de un matrimonio sin más pues, según Lecturas, Urdangarin saldrá bien parado, «bien con una cantidad fuerte de dinero de una vez o con una alta pensión compensatoria , firmando una cláusula que garantice que no hará declaraciones, ni a la prensa ni en un libro».

De esta forma, la Infanta Cristina podrá deshacerse por fin de su alianza y el ex duque de Palma seguirá haciendo su vida a su antojo, sin necesidad de volver a trabajar y con la vida resuelta, aunque jamás pueda contar su verdad. «Paga, con tal de que ‘ese’ no de escándalos», ha sido el consejo de don Juan Carlos pues, cabe destacar que el dinero no es un problema para el monarca, que tiene a su disposición «una fortuna incalculable que puede manejar como quiera lejos ya del escrutinio del fisco español».