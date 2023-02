Mientras la Infanta Cristina continúa llevando el anillo de casada -porque ese sigue siendo su estado civil, aunque no el de su corazón- Iñaki Urdangarin ya ha rehecho su vida junto a Ainhoa Armentia. Ahora, un año después de que salieran a la luz sus primera imágenes, la pareja ya no se esconde, dejándose así ver por Baqueira Beret. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que se alojaran en un lugar que mucho tiene que ver con la Familia Real.

Se trata de una estación de esquí muy relacionada con la Corona donde, incluso, Urdangarin ha pasado varias temporadas vacacionales con la hija de don Juan Carlos y sus hijos. Pero ahora, parece que ex duque de Palma ha querido llevar a su nueva ilusión a uno de sus sitios preferidos. Lo más sorprendente es que hoy se ha podido saber que la pareja se ha hospedado en la urbanización La Pleta, refugio durante muchos años de la Familia Real. La cuestión es cómo.

Así lo ha comunicado ¡Hola!, que además afirma que los miembros de Zarzuela estaría al tanto de este último movimiento. Y es que, la polémica llega cuando todo el mundo se pregunta cómo ha accedido a esta propiedad privada, pues no cualquier persona puede alquilar esta casa. El misterio se encuentra en cómo se ha metido ahí, y más con Ainhoa Armentia, pues no está de más recordar que La Pleta está reservada para los miembros reales y solo puede acceder quien tenga el beneplácito de la Corona. Además, Joaquín Prat ha apuntado en El programa de Ana Rosa que fuentes de su confianza le han informado que en esa casa no puede entrar nadie más que la Familia Real o su entorno, que tiene seguridad 24 horas y que, además, está custodiada por la guardia civil.

Esta cuestión ha provocado que se genere una nube de interrogantes. Y que, además, se ponga el foco en este movimiento en especial pues, aunque sigue casado a efectos legales con la Infanta Cristina y ya no pertenece a la Familia Real desde hace algunos años, continúa teniendo el privilegio de acceder a propiedades de tan talante y, encima, con su nueva ilusión.

La urbanización La Pleta

La Pleta se convirtió en el refugio de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía cuando la estación de esquí abrió por primera vez sus puertas en los años 60. Desde entonces, era habitual que padre e hijos disfrutaran de las vacaciones invernales aquí. Allí, incluso, han protagonizado reencuentros de lo más emotivos con Constantino de Grecia o con los hijos de la Infanta Pilar.

La historia de La Pleta, el refugio de la Familia Real en Baqueira Beret donde Iñaki y Ainhoa pasan sus vacaciones 🏡❄ https://t.co/vAC4aJ55yl pic.twitter.com/KblqEvBaHU — Revista ¡HOLA! (@hola) February 15, 2023

La urbanización La Pleta está situada a pie de pistas, en la cota 1500. Se trata de un complejo con unos servicios excelentes, pues es una zona vigilada y cuenta con un servicio privado para ir a las pistas. Tal y como detallan en su página web, esta zona tiene servicio de mini bus gratis, un transporte que pasa por toda la urbanización con distintas paradas para llevar a los huéspedes directamente al Telesilla. En concreto, el refugio de los Reyes y ahora el de Iñaki y Ainhoa es propiedad de una empresa particular, que consta de tres pisos y 200 metros cuadrados y que, durante más de 40 años, ha sido cedida a la Familia Real.