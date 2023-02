Casi un mes después de la muerte del Rey Constantino de Grecia, Juan Carlos I ha reaparecido en París para acompañar a Mario Vargas Llosa en uno de los días más importantes de su trayectoria. El Premio Nobel de Literatura ha ingresado en la Academia Francesa, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, fundada por el cardenal Richelieu en el siglo XVII. El literato reveló hace varios días que había invitado al padre de Felipe VI a que le acompañara en este día, dados los lazos de amistad que mantienen desde hace décadas. Asimismo, reveló que don Juan Carlos había confirmado su asistencia, así como la presencia de una de sus hijas, en concreto, de la Infanta Cristina.

El padre de Felipe VI y la ex duquesa de Palma de Mallorca han sido los invitados de honor en esta jornada tan especial para el escritor, que ha contado también con la presencia de su familia. Tras unas semanas complicadas marcadas por la separación de Isabel Preysler, Vargas Llosa ha encontrado el apoyo necesario para esta nueva etapa no solo en sus tres hijos, sino también en su ex mujer, Patricia Llosa, que no ha dudado en acompañarle en este día tan importante en la carrera del escritor.

Como invitados de honor, don Juan Carlos y la Infanta Cristina han ocupado una de las primeras filas pero, lo que más ha llamado la atención es que tanto el padre como la hermana de Felipe VI se han mostrado en todo momento muy sonrientes y encantados de estar en París. De hecho, Juan Carlos I ha llegado a decir que espera visitar pronto España, aunque no ha dado una fecha concreta.

Es la primera vez que se ve al padre de Felipe VI en público de manera ‘oficial’ desde que el pasado 15 de enero viaja a Grecia para acudir a las exequias de su cuñado, el Rey Constantino, donde coincidió con los Reyes don Felipe y doña Letizia, además de con el resto de su familia. En aquel viaje, según se apuntó, Juan Carlos I llegó a Atenas en compañía de la Infanta Elena que, siempre se ha considerado su ‘escudera’ y uno de sus mayores apoyos.

Sin embargo, en esta ocasión las tornas han cambiado. Aunque solamente ha trascendido que la Infanta Cristina viajó a París en compañía de su padre en un vuelo privado, lo cierto es que ha sido la ex duquesa de Palma la elegida para estar al lado de Juan Carlos I en este acto. Muy favorecida con un arriesgado conjunto en marrón y negro con chaqueta de lentejuelas, doña Cristina ha estado muy sonriente en todo momento y muy pendiente de su padre.

Quizás la ausencia de la Infanta Elena se deba a cuestiones laborales, o quizás sea porque su hijo mayor, Froilán, ha estado en el foco de la polémica en los últimos días, motivo por el cual haya preferido mantener un perfil más discreto. Sea como fuere, una vez más queda demostrado que sus hijas son para Juan Carlos I, el mejor de los apoyos.