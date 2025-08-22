La infanta Sofía se encuentra ya en la cuenta atrás para comenzar una de las etapas más importantes de su vida. Tal como confirmaron hace algunas semanas desde la Casa de S.M. el Rey, la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia no va a seguir los pasos de su hermana y por tanto, no va a cursar formación militar. En su lugar, irá directamente a la universidad.

Después de pasar por el Atlantic College de Gales, dentro de unos días la infanta Sofía comenzará sus estudios universitarios en Portugal. Es la primera etapa de un total de tres años en las diferentes sedes del Forward College: Lisboa, París y Berlín. La infanta va a cursar un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en inglés, aunque algunas asignaturas se imparten en portugués, francés y alemán. El centro está vinculado al London School of Economics y sus títulos están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior.

La infanta Sofía vestida de azul. (Foto: Gtres)

Aunque la hija menor de los Reyes va a pasar por las diferentes sedes del Forward College -lo que le va a aportar una experiencia internacional más completa y global-, la primera de las paradas es Lisboa, un lugar que está muy cerca de Madrid y que además tiene fuertes vínculos con la Familia Real.

La capital portuguesa fue el primer destino de la princesa Leonor en su estreno internacional en el verano de 2024 -al margen del viaje exprés que hizo con Sofía a Londres en 2022 para apoyar a la selección femenina de fútbol en la Eurocopa- pero, además, los Reyes mantienen una relación de amistad muy especial con el presidente portugués, Rebelo de Sousa, que seguro va a estar muy pendiente de Sofía a lo largo del tiempo que esté en Lisboa.

La princes Leonor en el Oceanario de Lisboa. (Foto: Gtres)

La Reina Letizia, apasionada de Portugal

Al margen de la especial relación de los Reyes con Rebelo de Sousa y de las veces que han visitado Portugal de manera oficial, no es ningún secreto que doña Letizia tiene un cariño especial por el país.

Lo sabemos porque en varias la esposa de Felipe VI ha elegido Portugal para disfrutar de unos días de vacaciones privadas. Por ejemplo, cuando en 2011 fue pillada en el castillo de Vasco Manuel de Quevedo Pereira Coutinho, un empresario portugués con quien mantiene una amistad estrecha y a quien el Rey Juan Carlos nombró marqués en 2011. El propio Felipe VI habló de estas visitas privadas en un viaje de Estado a Portugal en 2016.

Los Reyes en Portugal con Rebelo de Sousa. (Foto: Gtres)

«En ese profundo afecto y estima por las cosas de Portugal, me acompaña siempre la Reina Letizia, y ambos nos preciamos de la consideración que siempre hemos recibido de los portugueses y de la que tuvimos cumplida prueba con ocasión de la visita que realizamos aquí como príncipes de Asturias el año 2012, y posteriormente en nuestra primera visita como Reyes en 2014. Además de mis visitas anteriores y tantas en el ámbito privado, tanto antes de mi matrimonio como después y con nuestras hijas», dijo el monarca en una cena en el Palacio de los Duques de Braganza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuca Roseta (@cucaroseta)

Además, se sabe que a doña Letizia le gusta mucho el fado, género musical tradicional portugués cargado de melancolía y emoción. La Reina ha asistido a conciertos de artistas fadistas reconocidas, por ejemplo, de Carminho en Madrid en 2012 y en 2018 fue Rebelo de Sousa el que la sorprendió con una actuación de Cuca Roseta en una recepción en El Pardo.