El plan privado de los Reyes antes de terminar el año: "Filosofía Mundana" en Matadero

Siempre que la actividad oficial lo permite, los Reyes aprovechan para disfrutar de planes privados, ya sea en pareja, con amigos o con sus hijas. Sobre todo, acuden al cine, una de las grandes pasiones de doña Letizia, que comparte con el monarca. Pero además también van al teatro o a otro tipo de espectáculos. Aprovechando el final de la agenda antes de la Navidad, hace unos días Sus Majestades se trasladaron hasta Matadero para ver la nueva propuesta de Luis Luque, que ha llevado al teatro los artículos de Javier Gomá.

Según ha trascendido, los Reyes fueron el pasado fin de semana a ver Filosofía mundana. Se trata de una obra de teatro que pone en escena uno de los últimos trabajos del filósofo y escritor, director de la Fundación Juan March. Filosofía mundana es «una invitación al arte amatorio de sentarse y escuchar», reza la sinopsis que aparece en la página web oficial de la Nave 10 de Matadero, donde se representa la obra. Este reciento se ha convertido en uno de los centros de cultura contemporánea más importantes de Madrid.

Los Reyes en una visita a Matadero. (Foto: Gtres)

La obra recoge los artículos publicados en diversos medios y reunidos en el libro del mismo título. Textos que son un inventario de reflexiones sobre la vida cotidiana. Javier Gomá defiende la idea de que cualquiera puede ser filósofo, porque filosofar es interpretar el mundo y porque la filosofía se asiente en los actos cotidianos.

El encargado de la adaptación y dirección de estos textos ha sido Luis Luque, que ha contado con la colaboración de rostros destacados del mundo de la escena como Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio, Laura Pamplona y Covadonga Villamil. Un elenco que reflexiona sobre el amor, la suerte, la importancia de las pequeñas cosas y de la belleza de vivir con dignidad. Todo ello cargado de sentido del humor. «Luque nos prepara para ver cómo crecen las plantas y entender así cómo ese gesto tiene que ver con el funcionamiento el mundo, porque el pensamiento es una semilla y la escena un terreno fértil para plantarla», recalcan desde Matadero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NAVE 10 | Matadero (@nave10matadero)

La obra empezó a representarse a mediados del mes de noviembre y ha estado en escena hasta el pasado fin de semana, justo cuando los Reyes don Felipe y doña Letizia han aprovechado para ir a verla. Un fin de semana muy especial para la Familia Real, marcado por la vuelta a casa por Navidad de la princesa Leonor y de la infanta Sofía.

Los planes privados de los Reyes

Ha sido el portal LOC de El Mundo el que ha revelado la noticia de la presencia de don Felipe y doña Letizia en Matadero para ver la adaptación del último libro de Javier Gomá. Sin embargo, es frecuente que Sus Majestades aprovechen los huecos que tienen en su agenda para hacer planes privados.

Sus visitas a salas de cine son muy habituales, en especial a salas del centro de la capital donde se proyectan filmes en versión original. De hecho, no hace mucho la actriz Verónica Sánchez reveló en la radio que había coincidido con los Reyes cuando aún eran príncipes de Asturias gracias al crítico Luis Alegre, que la invitó a acompañarle a ver una película de Penélope Cruz. La actriz explicó que para ella fue toda una sorpresa, ya que no esperaba que los amigos del crítico fueran precisamente don Felipe y doña Letizia.

Los Reyes Felipe y Letizia a la salida de un cine. (Foto: Gtres)

A Matadero también han ido varias veces, tanto en actos oficiales como de manera privada. Por ejemplo, a finales de 2023 estuvieron disfrutando en el mismo lugar de la obra Tan solo el fin del mundo.