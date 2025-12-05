Verónica Sánchez cuenta el secreto que le guardó durante dos décadas a Felipe y Letizia

«Una de las veces que te llevé al Café Gijón ocurrió algo bastante especial». Así ha dado pie Luis Alegre a que Verónica Sánchez desvelado una anécdota que vivió hace ya más de dos décadas con los Reyes Felipe y Letizia. La actriz ha participado en una entrevista en la radio, en la que ha hablado de diferentes temas relacionados con su carrera y donde ha también ha revelado detalles de su vida privada. Entre ellos, el plan que compartió con los entonces príncipes de Asturias en el cine.

«20 años después ya lo podemos contar. Tú sabes que yo soy una tumba», ha dicho la intérprete antes de relatar la anécdota. «Luis Alegre es el culpable de varios de los grandes sustos de mi vida», ha comentado Verónica Sánchez, que ha explicado que un día quedó con él y fueron al Café Gijón. Alegre le dijo que luego él se tenía que marchar porque había quedado con unos amigos para ir al cine, pero le daba tiempo a verla antes. «Me voy con él y nos lo estábamos pasando tan bien que me propuso ir al cine con él y sus amigos», ha revelado la que fuera una de las protagonistas de Los Serrano.

Verónica Sánchez posando en un estreno. (Foto: Gtres)

Según ha contado, Luis Alegre le dijo que iba a preguntarle a sus amigos si les importaba que ella les acompañara. Ella, por su parte, quiso saber si estos amigos eran de la profesión o a qué se dedicaban. Alegre le dijo que «no eran exactamente del mundillo» y que «ella había sido periodista». Verónica ha recordado que las palabras de Luis se le quedaron grabadas, sobre todo, el «no exactamente».

Como la respuesta por parte de los amigos fue afirmativa, se dirigieron a los Cines Verdi, una de las salas preferidas de los Reyes, para ver la película Elegy. Un filme de Isabel Coixet protagonizado por Ben Kingsley y Penélope Cruz. Lo que Verónica Sánchez no esperaba era que los amigos de Luis Alegre fueran don Felipe y doña Letizia.

Los Reyes Felipe y Letizia a la salida de un cine. (Foto: Gtres)

A pesar de que Verónica Sánchez se quedó muy sorprendida de que compartir plan con los Reyes, lo cierto es que don Felipe y doña Letizia son unos grandes aficionados al cine, sobre todo la Reina. Es habitual que aprovechen el tiempo libre que les deja sus compromisos oficiales para ir al cine juntos, con amigos o con sus hijas. Además, la Reina también ve películas en casa, de hecho, en una ocasión trascendió que cuando tenía tiempo podía ver hasta tres en un día.

Los amigos de Luis Alegre

La anécdota con los Reyes no es la única que Verónica Sánchez ha vivido gracias a Luis Alegre. Tal como ha contado, en otra ocasión le propuso ir a un concierto de Lenny Kravitz en Zaragoza y una vez terminado el recital, le dijo que el plan era cenar con el cantante. «Desde entonces, mi familia ya le tiene miedo a Luis Alegre», ha comentado la actriz, que ha explicado que su madre le dice que siempre que quede con él se arregle, porque nunca se sabe quién puede ser el invitado sorpresa.