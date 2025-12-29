Fernando Alonso comparte su primera fotografía con Melissa Jiménez a pocos meses de convertirse en padre

Fernando Alonso (44) y Melissa Jiménez (38) se encuentran viviendo uno de los momentos más especiales de su relación. Y es que hace tan solo unas semanas, la revista del saludo sacó a la luz que la pareja estaba esperando a su primer hijo en común, asegurando que la periodista estaba embarazada de seis meses y que ambos están muy contentos con la noticia. Esta felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia se refleja a la perfección en la última publicación de Instagram del piloto, quien ha decidido dejar a un lado su habitual discreción y compartir por primera vez con sus seguidores una fotografía junto a su chica.

La imagen (publicada el pasado domingo, 28 de diciembre) forma parte de un carrusel en el que el asturiano se ha deshecho en halagos hacia su coche deportivo de color negro y diseño exclusivo, considerado una auténtica joya fabricada por la escudería británica Aston Martin. «Paseo perfecto de domingo. Valiant, lo tienes todo», escribía.

En las fotografías, Alonso ha mostrado desde el interior del vehículo hasta su carrocería, aunque sin duda, de todas las imágenes, la más destacada es la que aparece posando junto a Melissa en el reflejo de los cristales del lujoso coche. Un movimiento muy significativo que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibido entre los usuarios de la red, los cuales muchos de ellos han querido comentar en el propio post. «Es su primera foto con Melissa en Instagram», «Guapos», «Parejita», «Papá y mamá», escribían algunos de ellos.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez siempre han tratado su relación desde la más estricta intimidad. De hecho, desde que salió a la luz que estaban saliendo (en 2023), no han posado juntos ni en photocalls, ni en alfombras rojas, ni en ningún tipo de evento similar, siendo únicamente captados por las cámaras en el terreno estrictamente profesional: mientras ella le entrevista a él en los circuitos. Es por ello por lo que este inesperado movimiento por parte del piloto en las redes sociales ha roto con su norma no escrita de salvaguardar su privacidad bajo los hilos más herméticos. Aunque lo cierto es que la llegada de su primer hijo en común ha podido ser un motivo más que suficiente para hacerlo.

Todo lo que se sabe sobre el embarazo de Melissa Jiménez

Aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la llegada de su primer hijo en común, la revista ¡Hola! publicó que Melissa estaba embarazada de seis meses y que se espera que el parto tenga lugar en marzo de 2026. Aunque para Alonso este será su primer hijo, para la periodista será su cuarto. Y es que cabe recordar que ya es madre de otros tres niños nacidos fruto de su anterior relación con Marc Bartra. Es por ello por lo que ya tiene cierta experiencia en la maternidad y por lo que, según el medio citado, se estaría cuidando mucho en este embarazo. Tanto es así, que señalan que no estará presente en ninguna de las convenciones y conferencias que normalmente lleva a cabo hasta muy probablemente después de dar a luz.