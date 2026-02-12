Los amigos de James Van Der Beek comparten imágenes de los últimos días del actor tras su muerte
James Van Der Beek ha fallecido a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
Varios amigos del intérprete han utilizado sus redes sociales para compartir algunas fotografías junto a él
El mundo de la interpretación está de luto tras conocerse el triste y temprano fallecimiento de James Van Der Beek (48), conocido principalmente por su papel de Dawson Leery en Dawson crece. Ha sido su familia la encargada de confirmar esta noticia a través de las redes sociales, donde han señalado que «afrontó sus últimos días con valentía, fe y serenidad». «Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo», añadían.
Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en llenarse de mensajes de cariño en los que los internautas han querido expresar sus máximas condolencias a la familia. Pero no solo eso, y es que los amigos más cercanos del intérprete también han querido aprovechar para rendir un homenaje al fallecido, compartiendo con sus seguidores imágenes de sus últimos días de vida y haciendo un pequeño homenaje a su figura y legado.
James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson Crece’. (Foto: Gtres)
El actor y cantante Alfonso Ribeiro fue uno de los primeros que quiso rendir homenaje a su íntimo amigo. «Estoy roto. […] Él era mi verdadero amigo, mi hermano y mi guía de vida. Estuve con él en este horrible camino para vencer el cáncer. […] De verdad que he aprendido mucho de James.[…] Siempre estaré en deuda por todo lo que me ha dado a mí y a mi familia. Vivirá siempre en mi corazón. […] Te amo, James, sé que tengo un ángel guardián que me cuida», expresaba afectado.
Mehcad Brooks siguió los pasos de Ribeiro y compartió un vídeo en el universo 2.0 confesando que «los últimos días que había pasado junto a él habían sido todo un honor» y que le iba a echar mucho de menos. «Hasta que nos volvamos a ver, mi hermano», decía.
Stacy Keibler fue otra de las amigas de James Van Der Beek que también pasó tiempo junto a él antes de morir. De hecho, ha publicado una fotografía en la que aparece el intérprete sentado en una silla de ruedas mientras contempla un atardecer con la compañía de la mencionada. «Pasar estos últimos días contigo ha sido un verdadero regalo de Dios. […] Cuando sabes que el tiempo es sagrado, no desperdicias ni un solo aliento. No te apresures. No te desplazas. No te preocupas por el mañana. Te sientas. Escuchas. Te tomas de la mano. Observas cómo el cielo cambia de color y dejas que te cambie a ti también […] En estos últimos días, me mostraste lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón […] Hablamos de cómo este mundo puede sentirse patas arriba y de cómo tal vez el cielo necesita tu espíritu ahora para ayudarnos a estabilizarnos aquí», señalaba.
La diseñadora Erin Fetherston también ha compartido que pasó tiempo con James antes de tu partida. De hecho, ha querido publicar varias fotografías de su relación de amistad, siendo la última de ellas una estampa en la que aparece él en la cama mientras ella le toma de la mano. «Fue un honor haberme podido sentar en tu mesa y llamarte mejor amigo», manifestaba.
Por otro lado, Selma Blair, conocida por su participación en exitosas series y películas como Una rubia muy legal, reconoció en sus redes que «siempre había admirado y apreciado mucho al actor». «Aún recuerdo cuando conocí a tu esposa y vi tu amor incondicional por esa familia que crecía. Y siempre lo harás a través de ellos. Y tu trabajo. Y tu corazón. Te extrañaremos», escribía.