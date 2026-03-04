Estas Adidas son del color más bonito que puedas imaginar y combinan con todos tus looks de primavera

Elegir un buen calzado es fundamental para garantizar comodidad, estabilidad y bienestar a lo largo del día. Unas zapatillas adecuadas no solo influyen en la salud de los pies, sino también en la postura y en la forma de caminar. Por eso, apostar por modelos que combinan con todos tus looks de primavera es total. Ofrecen diseño, calidad y amortiguación es clave tanto para el ritmo urbano como para momentos más tranquilos.

En este sentido, las Zapatillas SL 72 PT de Adidas se posicionan como una opción destacada, ya que fusionan herencia deportiva, confort moderno y un estilo atemporal que nunca pasa de moda. Se trata de un calzado que continúa el legado, reinterpretando un modelo originalmente diseñado para el running y adaptándolo al estilo urbano actual. Incorporan una mediasuela de EVA suave que proporciona una amortiguación excepcional, junto con una cuña de goma celular en el talón que mejora la absorción de impactos. El estabilizador del talón ofrece apoyo firme, mientras que las piezas acolchadas en la caña y el talón evitan rozaduras. La suela de goma antideslizante con dientes de sierra garantiza tracción segura en superficies urbanas.

Las zapatillas que combinan con todos tus looks de primavera

Su parte superior combina nailon con refuerzos de ante, y el diseño se completa con las icónicas 3 bandas y el trébol. Estas zapatillas pueden combinarse con jeans rectos y camiseta básica para un look casual, con joggers y sudadera para un estilo deportivo, o con pantalón wide leg y chaqueta oversize para una propuesta urbana sofisticada.

Las zapatillas SL 72 PT: un legado reinventado

La SL 72 PT es un guiño a la rica herencia de Adidas. Diseñada originalmente para el running, esta silueta recupera el estilo clásico y lo eleva con un confort moderno pensado para el día a día. Es una zapatilla que mantiene la esencia retro mientras incorpora mejoras técnicas que optimizan la pisada y la estabilidad.

Su diseño transmite carácter y autenticidad, reforzado por detalles icónicos como las 3 bandas y el logotipo del trébol, símbolos reconocibles del ADN de la marca.

Las características de las zapatillas que combinan con todos tus looks de primavera

Mediasuela de EVA suave

Esta mediasuela es clave para ofrecer una amortiguación excepcional en cada pisada. Este material ligero absorbe impactos, reduce la presión en articulaciones y proporciona una sensación de confort constante, ideal para quienes pasan mucho tiempo caminando o de pie.

Estabilizador del talón

Incorporar un estabilizador asegura un soporte firme en la zona posterior del pie, evitando movimientos indeseados y mejorando la postura al caminar. Este detalle es especialmente útil para quienes buscan un calzado que combine comodidad con seguridad en cada paso.

Cuña de goma celular en el talón

Esto aumenta la absorción de impactos y mejora la estabilidad. Esto significa que cada zancada se siente más segura y cómoda, y ayuda a prevenir fatiga en pies y tobillos durante actividades prolongadas.

Piezas acolchadas en caña y talón

Estos elementos protegen la piel del roce, evitando irritaciones y rozaduras. Esto es esencial para mantener la comodidad durante largas jornadas de uso, especialmente si se utilizan sin calcetines o con calcetines bajos.

Suela antideslizante

La suela de goma antideslizante tiene una estructura dentada que mejora la tracción en diferentes superficies urbanas. Este diseño permite caminar con confianza en pavimentos húmedos, adoquinados o lisos, reduciendo el riesgo de resbalones.

Parte superior de nailon con refuerzos de ante

La combinación de nailon resistente con suaves refuerzos de ante el empeine y el talón proporciona durabilidad y flexibilidad. El nailon permite ventilación y ligereza, mientras que el ante refuerza las zonas de mayor roce, evitando desgaste prematuro y ofreciendo un ajuste seguro.

Detalles técnicos adicionales

Corte clásico

Sistema de cordones para ajuste personalizado

Empeine textil y de piel

Plantilla sintética que se adapta al pie

Mediasuela de EVA para confort y amortiguación

Suela de goma antideslizante con dientes de sierra

Cuña de goma celular en el talón para absorber impactos

Logotipo de las 3 bandas y trébol de Adidas

Color del artículo: Shadow Red / Carbon / Maroon

Outfits para las zapatilla que combinan con todos tus looks de primavera

Una de las grandes ventajas de este modelo es su facilidad para integrarse en diferentes estilos. Algunas ideas incluyen:

Estilo deportivo:

Joggers en tonos neutros.

Sudadera oversize.

Gorra y riñonera.

Calcetines visibles para reforzar el aire retro.

Perfecto para fines de semana o momentos de ocio.

Look urbano casual

Jeans rectos o slim fit.

Camiseta básica blanca o negra.

Chaqueta bomber o denim.

Mochila minimalista.

Ideal para el día a día, salidas informales o paseos por la ciudad.

Outfit smart casual

Pantalón chino.

Camisa básica o polo.

Blazer

Reloj deportivo.

Una combinación equilibrada entre formalidad y comodidad.

El contraste entre siluetas amplias y zapatillas retro crea un look actual y sofisticado.

Look monocromático

Conjunto en tonos oscuros.

Las SL 72 PT en Shadow Red como punto focal.

Accesorios minimalistas.

Una forma sencilla de destacar el diseño de la zapatilla.