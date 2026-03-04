La imagen de Beatriz y Eugenia de York que el rey Carlos III quiere evitar

La monarquía británica está atravesando una de las etapas más delicadas de su historia reciente. El escándalo que rodea a Andrés Mountbatten-Windsor, su arresto y la investigación policial está haciendo mella en la reputación de la institución. Es, sin duda, la mayor crisis de imagen a la que ha tenido que hacer frente la Corona en las últimas décadas. Ni siquiera el que la Reina Isabel II definió como su annus horribilis tuvo unas repercusiones tan graves como las que podría tener el caso del ex duque de York.

En este contexto, tanto el rey Carlos III como el príncipe de Gales quieren hacer todo lo que esté en su mano para proteger a la institución, aunque ello implique medidas extremas. Hasta ahora, el monarca se había mostrado bastante protector con sus sobrinas e incluso había intentado buscarles una opción cerca de La Firma. Sin embargo, ahora parece que las tornas han cambiado.

Beatriz y Eugenia de York en Ascot. (Foto: Gtres)

Beatriz y Eugenia, apartadas

Tal como han confirmado medios británicos, el rey Carlos III ha decidido que sus sobrinas no deben de participar en Ascot, una de las citas más importantes de la agenda oficial. Las dos hijas del ex duque de York siguen conservando su título y el tratamiento de alteza real y, de momento, no hay planes de que se les retire. Sin embargo, es mejor evitar que se las vea con el resto de la familia.

Así al menos lo han revelado fuentes cercanas al rey y a su entorno que aseguran que, a pesar de que Carlos III tiene un gran cariño por sus sobrinas, considera que es mejor que se mantengan en un segundo plano. Una estrategia que podría haber partido directamente del príncipe de Gales.

Las princesas Beatriz y Eugenia en Navidad. (Foto: Gtres)

La decisión no ha sentado muy bien a Beatriz y a Eugenia, que están desconsoladas por todo este asunto. Ellas no son culpables de nada, pero están en medio de toda la polémica. No pueden desvincularse del todo de Andrés y Fergie porque, al fin y al cabo, no dejan de ser sus padres. Su situación es, cuanto menos, delicada.

La última imagen con la familia real

Aunque ahora se ha decidido mantener al margen a las dos hermanas, lo cierto es que al principio Carlos III optó por protegerlas y posicionarse a su lado. De hecho, cuando ya se había despojado a Andrés de sus títulos, el monarca siguió invitando a sus sobrinas a pasar la Navidad en Sandringham y al tradicional almuerzo previo a las fiestas en el Palacio de Buckingham. En ambas citas las vimos tranquilas y sonrientes, acompañadas por sus maridos. Nada hacía presagiar entonces que la situación se iba a complicar tanto, incluso para ellas.

Beatriz de York la pasada Navidad con su marido. (Foto: Gtres)

Eso sí, todo esto fue antes de que las autoridades estadounidenses desclasificaran todos los archivos en relación con el caso de Jeffrey Epstein, que han motivado el arresto de Andrés y el inicio de una serie de investigaciones contra el hermano del monarca que podrían llevarle a prisión.