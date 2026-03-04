Bronchalo desafía la denuncia por presunta agresión y prepara medidas legales: "No me voy a doblegar"

La figura de Silvia Bronchalo vuelve a situarse en el centro de la polémica. Tras meses marcados por la exposición mediática derivada del caso de su hijo, Daniel Sancho, la exmujer de Rodolfo Sancho se enfrenta ahora a un nuevo frente judicial en España: una denuncia por presunta agresión interpuesta por una vigilante de seguridad de su antigua urbanización.

Los hechos denunciados se remontan al 26 de julio de 2025, apenas un mes antes de que su hijo fuera condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Según el relato de la trabajadora, el altercado se produjo cuando Bronchalo intentó acceder a la finca con una furgoneta que no contaba con la autorización necesaria. La negativa de la vigilante habría desencadenado una discusión que, siempre según la denuncia, terminó en un forcejeo en el que la madre de Daniel Sancho supuestamente la agarró del pelo, llegando a arrancarle algunos mechones, además de proferir insultos de carácter xenófobo.

Silvia Bronchalo en Miami. (Foto: Gtres)

La denunciante aseguró también que, como consecuencia del incidente, sufrió lesiones que requirieron asistencia médica, incluyendo cefaleas y dolores cervicales. Su versión fue difundida en distintos espacios televisivos, amplificando un caso que rápidamente se convirtió en noticia y volvió a colocar a Bronchalo bajo el foco mediático. Sin embargo, la versión de la madre de Daniel Sancho es radicalmente distinta. A través de un comunicado emitido por su equipo legal y difundido en programas como El programa de Ana Rosa, Bronchalo niega «tajantemente» los hechos que se le atribuyen y califica la denuncia como «falsa y carente de fundamento».

El texto va más allá y sostiene que lo que está ocurriendo responde a «una operación deliberada de daño reputacional», insinuando que la acusación podría tener como objetivo presionarla en otros procedimientos judiciales abiertos. «Silvia no se va a doblegar ante esta clase de maniobras», subraya el comunicado, que insiste en que dispone de pruebas suficientes para acreditar la falsedad de las graves imputaciones. Entre esas pruebas figura un vídeo grabado por la propia Bronchalo durante el altercado. En dicha grabación, según ha trascendido, se escucharía una acalorada discusión relacionada con una bolsa de basura que la vigilante le reprochó haber dejado junto al contenedor.

Además, Bronchalo sostiene que fue ella quien resultó agredida durante el enfrentamiento. Según su relato, recibió «varios golpes de porra», siendo alcanzada en la cabeza, el costado izquierdo y el brazo izquierdo, además de sufrir insultos reiterados. Por este motivo, también presentó una denuncia contra la trabajadora, lo que ha derivado en un proceso judicial con versiones completamente opuestas.

Un vecino de la urbanización, que intervino de forma anónima en televisión, respaldó públicamente la versión de Bronchalo. Según su testimonio, la vigilante tenía conflictos frecuentes con otros residentes y mantenía una actitud agresiva. Afirmó incluso que la trabajadora ya no presta servicio en el recinto porque no se le renovó el contrato. Mientras tanto, el entorno de Silvia Bronchalo insiste en mantener la máxima discreción y remite cualquier aclaración a los tribunales. Tras un año de enorme presión mediática y personal, marcado por el proceso judicial de su hijo en el extranjero, este nuevo episodio vuelve a situarla en una posición delicada ante la opinión pública.

El caso, aún en fase judicial, deberá esclarecer qué ocurrió realmente aquel 26 de julio. Por ahora, lo único claro es que ambas partes sostienen relatos irreconciliables. Bronchalo defiende su inocencia, habla de daño reputacional y anuncia que llegará hasta el final para proteger su honor. La justicia será la encargada de determinar si se trató de una agresión o de un enfrentamiento con responsabilidades compartidas.