En agosto del 2023 salió a la luz la detención de Daniel Sancho (de 30 años), el hijo del actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que denunció la desaparición del cirujano colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Fue el 3 de agosto de ese año cuando saltó a los medios esta información, que se convirtió en el centro de atención de los medios españoles e internacionales. De inmediato, Rodolfo y Silvia se desplazaron hasta Koh Phangan, la isla del sur de Tailandia donde se cometió el crimen y donde a día de hoy está condenado a cadena perpetua Daniel por el asesinato y el descuartizamiento del médico. ¿Quiénes son sus apoyos dos años después de su arresto?

Sus padres

Desde que saliera a la luz el asesinato de Edwin Arrieta, el foco también ha estado puesto en la persona que terminó con su vida: Daniel Sancho, que actualmente se encuentra en la cárcel de Surat Thani tras estar en prisión provisional en Ko Samui (donde estuvo de manera preventiva hasta el jucio, en el que fue declarado culpable en agosto del 2024).

Rodolfo y Daniel Sancho. (Foto: Gtres)

Durante todo este tiempo, la postura de sus progenitores ha sido muy distinta ya que mientras que Rodolfo se ha enfrentado a los medios e incluso hizo un documental sobre el caso de su hijo, Silvia ha optado por llevarlo en la intimidad, aunque muy cerca de su vástago. Además, desde hace décadas que los actores tienen vidas sentimentales separadas, lo que complicó aún más la situación ya que a lo largo de este tiempo han tenido opiniones muy distintas en la defensa de su unigénito en común. A pesar de ello, tanto Rodolfo como Silvia han viajado a Tailandia desde entonces para darle su apoyo a su hijo, así como para tratar de esclarecer algunos hechos.

Silvia Bronchalo en Tailandia. (Foto: Gtres)

Su familia paterna

Noelia Aguirre, abuela de Daniel Sancho, tampoco tardó mucho en pronunciarse sobre la situación de su nieto. La madre de Rodolfo Sancho no dudó en defender la inocencia de su familiar, con el que ha vivido durante mucho tiempo. «Estoy muy triste por no ver a mi nieto, que vive conmigo y esperando que vuelva. En cuanto pueda iré a verle. No no he podido hablar con él y espero hacerlo en algún momento. Confío en la justicia y en la verdad de mi nieto», dijo.

Por su parte su tío Rodrigo, hermano de su padre, también se enfrentó a las cámaras de los medios y, aunque prefirió estar al margen, dijo que su principal objetivo era que su madre -es decir, la abuela de Daniel- «estuviera al margen» del foco mediático.

Xenia Tostado

Xenia Tostado y Rodolfo Sancho en un evento juntos. (Foto: Gtres)

Tras la detención de su hijo, Rodolfo Sancho encontró su mayor apoyo en Xenia Tostado, su actual mujer y la madre de su hija pequeña. Desde el primer momento, la actriz ha optado por estar en la sombra y solamente se hizo eco de la noticia tras mandar un comunicado pidiendo respeto por Jimena, su hija, que es menor de edad. «Llevo días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros. Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen, mi hija es solo una niña. Agradecer desde lo más profundo del corazón todo el apoyo y el amor que nos llega. Gracias de verdad», dijo.

Su grupo de amigos

Tras salir a la luz la noticia, Alejandra Rubio -que entonces colaboraba en Así es la vida-, se puso en contacto con los amigos de Daniel, que estaban muy afectados por las noticias que habían recibido desde Tailandia. No obstante, según contó la hija de Terelu Campos, pudieron despedirse de él antes de entrar en prisión: «Pudieron despedirse de él. Están un poco asustados con cómo puede llevar él este tema».