El nuevo movimiento legal por parte de la familia de Edwin Arrieta que afecta a Daniel Sancho

La familia de Edwin Arrieta se enfrenta a una fecha de lo más complicada. Este 13 de marzo, el colombiano cirujano que murió en manos de Daniel Sancho el 2 de agosto de 2023 en la turística isla de Koh Phangan (Tailandia), hubiera cumplido 46 años. Ahora, su equipo legal ha roto su silencio y ha anunciado cuál es el movimiento por el que van a proceder y que afecta de manera directa al hijo de Rodolfo Sancho.

Novedades sobre el caso de Daniel Sancho

Es necesario recordar que Daniel Sancho está cumpliendo condena en la Prisión Central de Surat Thani, situada al sur de Tailandia. Fue el 29 de agosto de 2024 cuando el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. A pesar de que su equipo legal no se quedó conforme con la sentencia y pidieron que se revisara el fallo en el Tribunal de Apelaciones, además de pedir para Sancho la pena de muerte, ahora hay nuevos cambios.

El actor Rodolfo Sancho con su hijo Daniel Sancho. (Foto: Gtres)

Ha sido Juan Gonzalo Ospina, quien ejerce como representante legal de la familia Arrieta en España, quien ha revelado nuevos detalles sobre el caso. Si bien en el documento presentado en el Tribunal de Samui se solicitaba que Daniel fuera condenado a pena de muerte, su deseo, finalmente, es otro. De manera que, se ha conocido que respetan la condena, recalcando que el entorno de la víctima quiere pasar página para poder continuar con su duelo sin que su recuerdo esté ligado a procesos judiciales o la condena a muerte de otra persona, tal y como informa La Razón.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Segovia. (Foto: Antena 3)

Por otro lado, la familia de Arrieta no ha cobrado la indemnización. En un principio se pidieron más de 700.000 euros, pero la justicia tailandesa fijó otra cantidad mucho menor. En concreto, 112.000 euros, fue la cifra fijada. Este detalle es importante porque si Daniel Sancho no abona este dinero no podrá cumplir su pena en España.