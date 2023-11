Silvia Bronchalo rompe su silencio en pleno conflicto con Rodolfo Sancho

El pasado 13 de noviembre Daniel Sancho se declaró «no culpable» del asesinato de Edwin Arrieta. Reconoce que le descuartizó para deshacerse del cuerpo, pero insiste en que la muerte del médico colombiano fue fruto de un supuesto accidente. Esa es la línea de defensa que ha planteado su abogado español, Marcos García Montes.

Rodolfo Sancho está haciendo todo lo posible para ayudar a su hijo y este confía completamente en él, algo que le habría separado de Silvia Bronchalo, quien acaba de romper su silencio gracias a la profesionalidad de Ana Rosa Quintana. Diversas fuentes han confirmado que la expareja no tiene buena relación, de hecho están viviendo un acalorado conflicto.

Rodolfo Sancho con el abogado de su hijo / GTRES

Silvia Bronchalo ha emitido un comunicado a TardeAR, el famoso programa que presenta Ana Rosa Quintana durante las tardes de Telecinco. La expareja de Rodolfo Sancho ha reiterado sus condolencias a la familia de Edwin Arrieta y ha explicado cuál es su único deseo. Su hijo Daniel lleva en la cárcel de Koh Samui desde el 7 de agosto. Silvia fue la primera en llegar a Tailandia. Se alojó en un hotel que estaba a 20 minutos de la prisión y le visitaba todos los días, menos los fines de semana porque no estaba permitido.

El comportamiento de Silvia Bronchalo en Tailandia

Silvia Bronchalo llegando a Koh Samui / GTRES

Silvia Bronchalo dio un giro de 180 grados. Pasó de reunirse con Daniel Sancho de forma diaria a desaparecer de un momento a otro. Las alarmas saltaron cuando Rodolfo Sancho aterrizó en Tailandia dispuesto a visitar a su hijo en la cárcel. Hizo este viaje acompañado de Marcos García Montes, quien está siendo uno de sus grandes apoyos. Llamó mucho la atención que Silvia no coincidiese con Rodolfo, de hecho hizo todo lo posible para no compartir el mismo espacio.

A partir de ese momento la madre de Daniel Sancho empezó a tener un comportamiento mucho más discreto. Tanto es así que si ha tardado mucho en descubrir su paradero. El diario La Razón asegura que regresó a España poco después de que Rodolfo llegase a Tailandia para tomar las riendas del caso. Gonzalo ha estado 94 días en silencio y por fin ha hablado.

Silvia Bronchalo da el pésame a la familia de Edwin Arrieta

Los representantes legales de Silvia Bronchalo han enviado un comunicado a TardeAR para aclarar cuál es la verdadera situación. «La preocupación de nuestra representada se centra única y exclusivamente en el bienestar de su hijo. En modo alguno ha intentado entorpecer o interferir en dicha defensa y toda su intervención se ha centrado única y exclusivamente en buscar las mejores opciones para su hijo», escriben.

Silvia Bronchalo en Tailandia / GTRES

Más adelante reiteran «sus más sinceras condolencias a la familia de don Edwin Arrieta, haciendo suyo el dolor y sufrimiento que deben estar padeciendo».

La relación entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho

El periodista Saúl Ortiz ha asegurado en Fiesta, programa liderado por Emma García, que Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho no tienen buena relación. Ella no está de acuerdo con la estrategia que quiere seguir el abogado al que ha contratado Rodolfo. Por ese motivo no han coincidido durante el tiempo que ambos han estado en Tailandia y ahora están enfrentados. Sin embargo, Bronchalo prefiere no entrar en este asunto y su comunicado va orientado en otro sentido. El objetivo era aclarar las dudas y tener un gesto con los familiares de Edwin Arrieta.

Los abogados de Silvia recalcan que «siempre se ha mantenido al margen de lo medios y nunca ha emitido comunicado ni transmitido información alguna», por eso es tan importante que haya roto su silencio justo ahora