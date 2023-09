La impactante actitud de Rodolfo Sancho en Tailandia

Rodolfo Sancho ya está en Tailandia. El actor, un mes después del arresto de su hijo, ha podido viajar hasta Koh Samui para estar a su lado, verle cara a cara y poder conocer su versión de primera mano. Llegó el domingo al aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez, acompañado de su abogado Marcos García Montes, y lo hizo con total discreción y sin querer dar declaraciones. Un silencio que ha roto hoy con motivo de su primera visita a la prisión en la que se encuentra el joven chef, acusado de asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

El intérprete de Mar de plástico ha reaparecido frente a las cámaras tras unas semanas alejado del foco mediático. Lo ha hecho tranquilo, ocultando parte de su rostro y con una actitud que ha llamado especialmente la atención. Primero ha querido dar sus condolencias a la familia del cirujano colombiano, después ha sentenciado que confía plenamente en la justicia y, a continuación, ha esclarecido que su hijo respeta profundamente el país, quiere a su gente y está enamorado de su cultura. Hasta ahí una actitud normal, propia de un padre que podría estar atravesando uno de los momentos más complicados de su vida y que jamás se habría imaginado.

Rodolfo Sancho llega a la cárcel de Tailandia / Gtres

Unas palabras muy criticadas

Pero todo ha cambiado en cuestión de segundos. Reticente con los medios de comunicación, el actor ha pronunciado una frase que ha llamado bastante la atención: «Lo voy a decir, ya que estamos: a esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que ya he dicho suficiente. Entonces, no van a conseguir lágrimas de mi».

Nadie ha entendido este cambio repentino de actitud, y mucho menos la petición que ha realizado acto seguido, pidiendo a la prensa que cesaran la cobertura del caso y que se marchase del lugar: «Es la primera y la última vez que hablo, entonces os recomiendo y os agradecería que os fuerais». Cabe destacar que fue su propio hijo pidió que no se dejase de hablar del caso, para no perder la repercusión mediática y poder resolverse todo con la mayor justicia posible. Por miedo a caer en el olvido en una de las cárceles con peores castigos del mundo y con las miradas puestas en la pena de muerte, Daniel Sancho quiso seguir alimentando los medios de comunicación con su caso, uno de los más mediáticos hasta la fecha. Motivo por el que no se ha entendido en absoluto la intervención de su padre frente a las cámaras, siendo muchos los interrogantes por resolver.

Esta forma de tratar a los medios ha sido muy comentada en el plató de El programa del verano, sobre todo por Patricia Pardo. La periodista, aunque ha sabido ponerse en la tesitura del actor, ha querido darle un tirón de orejas por su comportamiento: «Se refería Rodolfo a esa parte de la prensa con la que no está muy conforme. María Vicente, sin lugar a dudas, tú no eres esa parte de la prensa porque si hay una persona trabajadora, noble, honrada y respetuosa en esta profesión eres tú. Desde aquí decirte que estamos muy orgullosos de tu trabajo. Sé que habéis vivido situaciones muy tensas. Estamos acostumbrados a que no siempre te traten bien, pero quizás podría haber sido un poco más suave con algunos compañeros». ¿Qué estará pasando por la cabeza de Rodolfo Sancho?