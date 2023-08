La petición desesperada de Rodolfo Sancho a los amigos de su hijo Daniel

Después del viaje a Tailandia y los últimos movimientos de Silvia Bronchalo en el caso de su hijo Daniel Sancho, quien permanece en prisión desde que el pasado día 7 de agosto, un juez del tribunal provincial de Tailandia decretara cárcel provisional para él por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país; llega el turno de Rodolfo Sancho.

El actor y padre del joven estaría a escasos días de desplazarse hasta el país del Sudeste Asiático para reencontrarse con su hijo en el centro penitenciario tras lo ocurrido. «A finales de semana viajará hacia la isla de Ko Samui donde podrá verse cara a cara con Daniel Sancho», ha confirmado este lunes el periodista Jorge Luque en El Programa del verano. Algo que concuerda en el tiempo con el viaje a la península de Sancho, desde Fuerteventura, su lugar de residencia, para preparar la marcha.

Rodolfo Sancho en un photocall / Gtres

Según el periodista de Telecinco, Rodolfo se encuentra «fuerte y centrado en resolver el proceso judicial. Es lo que les da entereza. Centrarse en eso, en hacer que el proceso judicial se lleve de la mejor manera posible». No obstante, habría algo que le preocuparía especialmente: el papel mediático de los amigos de Daniel.

Ha sido en la tarde de este lunes cuando, para completar la información anterior, Alejandra Rubio, colaboradora habitual de Así es la vida, ha expresado que debido al revuelo causado en las últimas semanas entorno al caso, lo ideal sería que «los verdaderos amigos de Daniel salieran a la palestra para contar las verdades sobre su amigo, ya que considera que es el momento oportuno». Sin embargo, al haberse puesto en contacto [ella] con algunos de ellos, siempre ha obtenido la misma respuesta. «Rodolfo pide a los amigos de Sancho que no hablen», ha dicho la nieta de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Cabe recordar en este sentido que Alejandra Rubio reconoció hace escasas semanas que, pese a no ser amiga de Daniel Sancho, sí que conoce al Chef por «gente de su entorno» que precisamente, la habrían informado este tiempo acerca de la versión de los hechos de Sancho. «No soy amiga de él, que conste, pero conozco a gente de su entorno, tenemos amigos en común. Él se ha puesto en contacto con algunos de sus amigos, mediante un teléfono y les ha confesado, supuestamente, cómo ha cometido el crimen. Eso es lo único que me cuentan», detalló la joven en el programa Ya es verano.

La otra petición de Rodolfo

Al margen de lo que tiene que ver con las amistades de su hijo, Rodolfo, consciente de que la expectación por verlo llegar a Tailandia es máxima ha hecho una segunda petición clave: apartar a la prensa de la prisión de Koh Samui. «Yo sé que los medios me quieren, pero si de verdad me quieren tenemos que intentar por todos los medios apartar a la prensa de la prisión de Koh Samui, no pueden estar ahí porque al final vamos a tener un problema serio. Ha debido de haber quejas por parte de la prisión a la embajada nuestra allí y tenemos que evitarlo», ha expresado a los medios a través de Carmen Balfagón, la portavoz de los padres de Daniel Sancho. «Rodolfo va a atender a la prensa al salir. Primero va a ver a su hijo y después va a atender a la prensa. Lo va a hacer al salir porque no tiene sentido antes», ha añadido.