El hijo de Carmen Borrego da unas dudosas declaraciones sobre Alejandra Rubio

Alejandra Rubio ha reaparecido en Fiesta después de reconocer que lleva un tiempo distanciada con su primo, el hijo de Carmen Borrego. «A mí me da pena y me encantaría conocer a su hijo, pero yo no tengo que reconciliarme con nadie porque no he tenido ningún problema con él», ha declarado la colaboradora. José María Almoguera ha sido padre y ella todavía no conoce al bebé, pero promete que está deseando que pase la tormenta. No quiere dar el primer paso porque, según su punto de vista, José María debe solucionar antes sus conflictos con Carmen Borrego.

«Yo no sé qué conversación tendremos cuando quede con José, no sé que pasará porque no ha pasado, él no me ha invitado, pero yo no tengo ningún problema con él». Alejandra no pierde la esperanza y cree que cuando llegue el momento hablará con su primo. Recuerda que no han tenido una discusión, solo se han distanciado.

Alejandra Rubio en Fiesta / GTRES

«No nos hemos dejado de hablar porque no tenía una relación con él de hablar todos los días. Yo de verdad que no tengo ningún problema y si él lo tiene conmigo no lo ha manifestado. A mí me da igual que su mujer haya hablado mal de nosotras, no le conozco y nunca he tomado un café con ella. Si ella piensa eso de mí es una opinión creada por algo que ha escuchado, pero no me importa».

El hijo de Carmen Borrego ha hablado con Fiesta

El programa de Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con el hijo de Carmen Borrego. Ha hablado, pero sus declaraciones no han aclarado la situación. «No tengo nada que decir, en estos momentos no te puedo atender, pero esas cosas no me interesan», ha dicho exactamente. Los colaboradores de Fiesta no saben si lo que «no le interesa» es Alejandra Rubio o los problemas mediáticos.

Carmen Borrego en un photocall / Gtres

«Yo espero y quiero creer que no lo dice por mí. Él no quiere participar de esto, al final, con todo lo que ha pasado, no creo que sea un buen momento para dar declaraciones porque se dejaría mal a sí mismo. Él cometió un error, salir en una revista, y yo lo dije desde el primer momento», contesta Alejandra.

Alejandra Rubio habla de su abuelo, el marido de María Teresa Campos

No ha sido una tarde fácil para Alejandra Rubio porque después de todo esto ha tenido que hablar del fallecimiento de su abuelo, el marido de María Teresa Campos. Lamentablemente murió a causa de una depresión.

«No es un tema tabú, pero tampoco se habla mucho. Yo he ido con mi madre a verle al cementerio, pero es lo que te puedo contar. Yo hasta que era adolescente no supe lo que había pasado. No me lo dijeron hasta que tenía una edad para saberlo», explica la colaboradora.

Según ha contado, no podía dar demasiada información porque le faltaban muchos datos. Es evidente que es un tema complicado, por eso no lo tratan de forma habitual. Terelu Campos y Carmen Borrego tardaron mucho tiempo en asimilar lo que había pasado.