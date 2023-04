Todo sobre Carles Aleñá, la nueva ilusión en la vida de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio vuelve a estar enamorada o al menos, esto parece. La hija de Terelu Campos que, el pasado mes de enero anunció su ruptura con Carlos Agüera en el programa de televisión en el que colaboraba entonces, tiene el corazón ocupado de nuevo. Eso se traduce de las imágenes que ha publicado en exclusiva una revista y en las que se ve a la nieta de la veterana comunicadora María Teresa Campos disfrutando de un paseo junto a un joven, al que besa en plena calle, ajena completamente a la presencia de los paparazzi.

Según ha trascendido, el joven en cuestión es Carles Aleñá, futbolista de carrera, de 25 años. Aunque desarrolló la primera parte de su carrera en la cantera del Fútbol Club Barcelona, y llegó a debutar en el primer equipo, pasó una temporada cedido al Betis y, finalmente, ha acabado en las filas del Getafe F.C. donde en la actualidad juega como centrocampista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carles Aleñá (@carlesalenya)

Nacido en la localidad catalana de Mataró, Carles Aleñá es padre de un niño de tres años fruto de una anterior relación, y al que adora, tal como se deduce de sus publicaciones en las redes sociales. Es más, no es extraño que el deportista comparta con sus seguidores imágenes junto a su hijo, al que define como el motor de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carles Aleñá (@carlesalenya)

Según Terelu Campos comunicó en el plató del programa Viva la vida, la ruptura con Carlos Agüera se produjo debido a que el andaluz no consiguió adaptarse por completo a la vida en Madrid y echaba de menos su tierra: «Venían a mi casa llorando los dos todos los días cuando ya habían tomado la decisión», aseguró la hija de María Teresa Campos.

Pasados los meses, parece que Alejandra Rubio ha recuperado la sonrisa junto a Carles Aleñá. Tal como se puede ver en el reportaje que ha publicado la revista Pronto, Terelu Campos ya conoce a la nueva pareja de su hija, de hecho, estuvo con ellos y se mostró cariñosa con el joven. Por ahora no han trascendido más detalles sobre esta nueva ilusión de Alejandra Rubio, aunque sí se sabe que la pareja se está tomando las cosas con calma y que, por ahora, no comparte casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX (@alerubioc)

Sin duda, es un momento cargado de ilusión para Alejandra Rubio. No obstante, hay que tener en cuenta que la familia de la colaboradora no pasa por su mejor etapa, a raíz de la situación de su abuela, que no ha podido acudir a la Semana Santa de Málaga. Eso sí, a las celebraciones no han faltado Terelu Campos y su hija.