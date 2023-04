Si hay una estampa por excelencia en Semana Santa, esa es la del clan Campos en algún balcón de la calle Larios de Málaga; estampa que no se va a volver a producir. Atrás quedaron los años en los que Terelu y María Teresa derrochaban complicidad mientras vivían con fervor la Semana de la Pasión. «Ya nada es igual ni volverá a serlo nunca», ha dicho la colaboradora de Telecinco.

Desde las pasadas Navidades, la veterana presentadora no atraviesa su mejor momento de salud. Primero una caída aparatosa, después un desánimo notable, continuando por una pérdida de apetito y terminando por un rechazo a salir de casa y juntarse con amigos. Carmen Borrego y Terelu Campos están viendo cómo su madre se apaga y no pueden hacer nada, tan solo estar junto a ella cuando más las necesita.

Gran preocupación

«Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña», decía hace unos días Terelu para Lecturas. Mientras ella sí volverá a Málaga para sentir con fervor esta festividad y cumplir su promesa con el cristo El Cautivo, María Teresa Campos se quedará en Madrid cuidando su salud. «Me rompe el corazón en mil pedazos, porque sé lo mucho que la ha disfrutado. Sé lo mucho que le ha gustado enseñársela al mundo entero, a sus amigos y hacer de anfitriona durante esos días. Aunque ella no esté, yo sí lo haré en su nombre. Rezaré a su Cautivo y él sabrá que ella está ahí», finalizaba la colaboradora de televisión.

Su última vez

La última vez que vimos a María Teresa disfrutar de la tradición malagueña fue en 2022. El año pasado el balcón lució más vacío de lo habitual, pues ni Alejandra Rubio ni Carmen Borrego pudieron asistir. Entonces, la matriarca y la mayor de las Campos derrocharon complicidad, un evento que supuso el regreso de la presentadora a la vida social. Después de unos meses alejada del foco mediático, la veterana volvía a acaparar la atención de los medios de comunicación.

Este año, retomaba una de sus tradiciones favoritas después de dos años de parón por la pandemia. La anterior vez que se dejó ver en Semana Santa fue en 2019, cuando confesó para Canal Sur lo que le hacía sentir estar allí en una fecha tan especial: «Yo creo que la impresión es de humildad y ese es el gran ejemplo, porque de eso muchos tenemos que aprender».

Una tradición