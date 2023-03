La mano negra tras el último ataque a María Teresa Campos mientras ella «no está»

María Teresa Campos sigue aislada en su domicilio, después de la última portada en la que su imagen hizo saltar todas las alarmas. Según ha podido saber LOOK por fuentes de toda solvencia, la periodista vive un presente incierto en lo que a su salud se refiere y aislada en lo relativo al mundo mediático donde ella se desenvolvió en el pasado como pez en el agua. Un hermetismo de los medios que probablemente haya impedido que la comunicadora sea testigo de la dura entrevista que concedía una familiar de su ex pareja.

La incendiaria entrevista

Probablemente y atendiendo a las informaciones que recibimos tras los muros de la casa de la periodista, María Teresa no habrá sido audiencia del reciente programa en el que una sobrina de su última pareja sentimental, el humorista Edmundo Arrocet, arremetía duramente contra ella dejando entrever que la ruptura de su tío con ella fue debida al mal carácter de Campos. Fiorella Arrocet llegaba a afirmar, frente a Emma García, que la que fuera la «reina de las mañanas» habría tenido manifestaciones violentas llegando incluso a pasar la línea roja de la autolesión. Unas graves acusaciones que, por el momento, no han recibido la réplica por parte de las hijas de la periodista.

No obstante, frente al silencio de unos, una fuente muy cercana a las Campos ha hablado con LOOK en exclusiva para señalar la doble moral de Fiorella: «¿Dice que dejó a María Teresa enamorado aunque la vio autolesionarse?», se pregunta con asombro.

Edmundo: ¿El cerebro en la sombra?

Del mismo modo, los allegados de la familia no dudan a la hora de señalar a la mano negra que estaría orquestando las nuevas intervenciones televisivas de los Arrocet, en las que se deja malparada a María Teresa. De este modo, y según la fuente anteriormente citada, Edmundo sería el encargado de promover las apariciones de los suyos con un fin muy determinado: «Bigote debe tanto a hacienda que no puede ir a televisión ya que no puede facturar (y que luego se lo quiten). Lo que hace es mandar esbirros a los programas con titulares incendiarios para luego repartirse las ganancias». Este mismo testimonio dejaría claro que, según sus informaciones, la sobrina de Arrocet habría vuelto a las andadas para volver a vivir de Teresa.

María Teresa y su salud, un preocupante estancamiento

Con este peligroso horizonte en medio del atardecer de María Teresa Campos, lo cierto es que, a juzgar por las novedades a las que ha tenido acceso la redacción de LOOK, la salud de la periodista no mejora. Cierto es que, según nos cuentan los que la «quieren bien», aunque no se ha producido empeoramiento relevante en su cuadro clínico, el estado global de la comunicadora no es el más deseado: «ella no está», nos aseguran. A pesar de que tratan de estimularla con diferentes actividades, lo cierto es que María Teresa «pesa muy poquito». Una lucha con su alimentación que sigue trayendo de cabeza a sus familiares y cuidadores. A pesar de esta difícil situación, tanto sus hijas como Gustavo, el que es mucho más que su secretario (dispuesto incluso a enfrentarse a los medios por ella a juzgar por su último altercado), la llevan a talleres musicales que estimulan su cerebro y ayudan a su memoria: «Ella canta canciones y así ayuda a su cerebro». Unos pensamientos en los que, gracias al a protección de los suyos, ya no hay sitio para Edmundo y mucho menos para sus malas intenciones.

Por si fuera poco, hace escasas horas se ha dado a conocer que cabe la posibilidad de que Gabriela Arrocet, hija de Edmundo, se convierta en la nueva concursante de Supervivientes. De esta manera, se confirmaría el dato de nuestra fuente, el cual apunta que el humorista está en cierto modo «utilizando» a sus seres queridos para facturar. Es por ello que es probable que esta chica sea la sustituta de Patricia Donoso, que apenas duró una semana en los Cayos Cochinos.