Fue el pasado sábado cuando vieron unas declaraciones de Edmundo Arrocet (73) para el programa Fiesta en las que el humorista hablaba sobre la actualidad que concierne a la familia Campos. Edmundo volvía hablar así de su la que fuera su pareja sentimental durante casi seis años: María Teresa Campos (81) y la retirada, dice, «a la fuerza» de la veterana presentadora por el delicado momento de salud que atraviesa la comunicadora «Teresita ha sido una grande de este país y a mí me parece muy triste que la tengan apartada y escondida. Ella ha sido y es muy grande y debería hacer sus cositas. Se lo merece, a mí me da mucha pena verla así», expresó.

Unas palabras con alusión directa a las hijas de Maria Teresa y que provocaban el enfado público de Terelu Campos (57). «Mandaría a la porra a más de uno. ¡Qué sinvergüenza! Que se permita dar lecciones de lo que debemos o no hacer familiarmente es lo que me molesta. Voy a elegir que lo hace por ignorancia y no por maldad. Elijo susto en vez de muerte. Que se permita decir que tenemos a una persona en determinadas circunstancias porque nos da la gana (…) Hay que ser retrasado, pero retrasado. No tiene ni dos dedos de frente», estalló enfadada la colaboradora en Sálvame.

«Me parece que es de tener una ignorancia para hacer una afirmación como la que ha hecho, que es lo que me molesta. Que hable de dinero me da igual, pero que se permita dar lecciones de lo que debemos o no hacer, no. No entiendo por qué no habla de sí mismo, de sus proyectos y sus cosas relacionadas», añadió.

Ahora se ha sumado a la respuesta Alejandra Rubio (22) que si bien el pasado fin de semana se sentó en el plató de Mediaset en un intento por quitar hierro al asunto, este sábado se ha mostrado tajante con el argentino-chileno: «Cállate mejor», ha dicho. Para la colaboradora del espacio que conduce Emma García (49), Arrocet «está dando como lecciones con lo que tenemos que hacer con mi abuela cuando no tiene ni idea de la situación».

«Que se piense las cosas antes de hablar. Aunque no se refiera a mi familia. ¿Pero tú qué sabes, señor? Que mi abuela tendría que dejar de trabajar en algún momento de su vida, que no ha hecho otra cosa que trabajar. Él [Edmundo Arrocet] puede saber información sobre el entorno así que no viene a cuento lo que dice porque no pega y él lo sabe. ¿Con qué fin lo dices? ¿Para dejar mal a quién? Eso es lo que a mi madre le molesta. Si habla se podría informar, y si ya se ha informado, podría tener más cuidado con sus palabras. O se hace el tonto o no tiene ni idea, y es más bien la primera opción», ha añadido.

Maria Teresa Campos y Edmundo Arrocet rompieron su relación el 28 de diciembre de 2019. El mismo día su hija Terelu, leyó un comunicado en Viva la vida, anunciando la ruptura definitiva de la pareja.