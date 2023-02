El delicado estado de salud de María Teresa Campos (81) ha copado la mayor parte de los titulares de la crónica social en las últimas semanas. Concretamente, desde su reciente visita a urgencias en un hospital de Madrid tras sentir molestias diversas. «Se encontraba muy dolorida y flojilla. Están haciéndole pruebas. Cuando tengamos información, saldremos a compartirla, pero no podemos decir más porque no sabemos nada más», explicaba entonces Terelu (57).

Sin ir más lejos, el pasado 8 de febrero, la veterana presentadora protagonizó la portada de la revista Diez Minutos, en la que era su primera salida después del ingreso hospitalario, coincidiendo con el 30 aniversario de su nieta Carmen, la hija mayor de Carmen Borrego. María Teresa reaparecía del brazo de su yerno, José Carlos Bernal, mostrando una notable pérdida de peso. Unas imágenes que no gustaron nada a Terelu, que si bien ya aprovechó esa misma semana el plató de Sálvame Diario para reivindicar el «derecho a envejecer» dignamente de su madre, ha querido igualmente mandar un mensaje a la prensa este miércoles durante el desfile que el diseñador Eduardo Navarrete celebró en la capital madrileña en el marco de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

La hija de la veterana presentadora aseguró que no se enfada porque se hable de su madre. Sin embargo, sí lo hace si «se saca una imagen actual de ella, que creo que es innecesario. Creo que hay que respetar a los que nos han dado tanto en todos los ámbitos de la vida en televisión, en el cine, en el teatro, en la radio. Creo que tienen derecho a tener una vejez digna y a cuando no pueden decidir ya si les quieres sacar o no los hombres, tengamos esa conciencia de dejarlos en paz», señaló.

«Yo no me enfado porque se hable de ella. Lo vuelvo a repetir, no me enfado. Entiendo que se hable de ella y se pregunte de ella. Me enfado porque se saque una imagen actual de ella, que creo que es innecesario», añadió.

Terelu acudió al evento con un jersey rosa palo de manda larga y cuello en V que combinó con una falda azul con estampado de pastillas y con cremallera invisible en la espalda, del diseñador valenciano a quien le une una bonita amistad desde la participación de ambos en el programa de TVE, MasterChef Celebrity 2021. «Eduardo es un genio. Estoy ilusionada por ver la que ha montado, porque me parece que es una persona con una capacidad creativa increíble», dijo.

Asimismo, y preguntada expresamente por ello, la colaboradora de Sálvame se pronuncio al respecto de la reciente ruptura de su hija, Alejandra Rubio (22), fruto de su relación sentimental con Alejandro Rubio, con su novio, Carlos Agüera, con quien llevaba un año y medio de relación. «Yo a Carlos lo quiero mucho. Creo que es del novio de Alejandra al que más he querido y que más me ha querido. Tienen muy buena relación, se quieren, pero hay veces en la vida que no solo basta el amor», expresó.