La polémica vuelve a estar servida. Cuando todavía continúa presente la lucha entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity, el programa ha lanzado un vídeo promocional de Navidad que no ha pasado desapercibido. En él, nueve rostros conocidos de temporadas anteriores vuelven a probar suerte frente a los fogones, acompañados por antiguos participantes de la edición Junior. El talent culinario volverá a abrir sus puertas a celebs tales como Cayetana Guillén Cuervo, Anabel Alonso, Boris Izaguirre o Bibiana Fernández, entre otros. Lo que nadie se esperaba es que TVE también fichase por Isabel Díaz Ayuso.

“¡Vamos a limpiar esto un poco que viene la presidenta!”, se puede escuchar decir a Samantha Vallejo-Nágera en el vídeo justo antes de la aparición estelar de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así es, el especial de Navidad contará con la participación de Ayuso, algo que no ha estado exento de polémica. En el fragmento de la pieza audiovisual que el programa ha compartido en sus redes sociales, la líder del PP en la comunidad acude a una prueba de exteriores celebrada en las instalaciones del espectáculo Charlie y la fábrica de chocolate, ubicado en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid.

En el vídeo, además, se puede ver cómo Florentino Fernández bromea con ella haciéndose pasar por Mariano Rajoy: “Estoy encantado de volver a encontrarnos en las cocinas. Cuánta simbología en las cocinas y en la política, ¿eh?”. A lo que ella, entre risas, no duda en responder: “Qué razon tienes, presidente”.

Esta sorpresa ya ha tenido sus primeras reacciones en la Red, como la de Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del PSOE. La política no ha dudado en criticar la participación de Ayuso en el talent culinario a través de su cuenta oficial de Twitter: “¡Sorpresa! Empieza la campaña electoral en MasterChef”, ha escrito sin tapujos, añadiendo con ironía “the show must go on”. Una declaración de intenciones que no ha tardado en hacerse viral.

Sorpresa!! Empieza la campaña electoral en Masterchef.

Pero Ayuso no será la única invitada para ponerse al frente de los fogones, pues entre los nombres más reconocidos se encuentra el de Mercedes Milá. La que fuera presentadora de Gran Hermano quiso dejar caer que no le importaría formar parte del elenco de concursantes de la próxima edición, lanzando un mensaje a la productora del programa, Shine Iberia: “Si me da una locura a mí y acabo viniendo aquí, ¿a mí me vais a tratar así? Porque a la primera patada en la boca te doy yo otra en otro sitio”. Una promoción del programa de lo más polémica que también ha desvelado varios nombres que visitarán las instalaciones: Paz Vega, Santiago Segura, Leo Harlem o Tania Llasera.