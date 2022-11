De Isabel Díaz Ayuso en ‘mood celeb’ al juez Pedraz acompañado: la alfombra roja más elegante

Muchos son los rostros conocidos que han puesto el broche de oro al miércoles de la mejor de las maneras. Isabel Díaz Ayuso, Nieves Álvarez, Isabelle Junot o incluso Santiago Pedraz no han querido perderse los Premios Mujerhoy 2022, razón por la que, en torno a las 19:00 horas de la tarde, se han dejado ver en el Teatro CaixaBank de Príncipe Pío para dar pistoletazo de salida a una jornada muy especial con una protagonista que ha destacado sobre el resto.

Este es el caso de Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro tampoco ha querido perderse la cita en cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que estaba a punto de ser galardonada con el Premio Mujerhoy 2022 cuando tan solo han pasado unos días desde que tuviera lugar su inesperada boda en Las Vegas junto a Narcís Rebollo, sobre la cual la hija de la duquesa de Alba ha comentado que no será la última y que espera pasar por el altar en más ocasiones de la mano de su actual pareja: “Estoy muy ilusionada, sobre todo porque tenía muchas ganas de aportar mi granito de arena a lo que es lo que más me fascina en el mundo y mi gran pasión, que son los animales y la naturaleza. Entonces, si me premian por eso, feliz de la vida, así ayudo a concienciar a la gente y a dar visibilidad”, comentaba para las redes sociales del evento, visiblemente emocionada momentos antes de recibir este premio especial.

Pero si hay una persona sobre la que se han posado todos los focos a su llegada es, sin duda alguna, Isabel Díaz Ayuso. Como si de una superestrella se tratase, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha posado con la mejor de sus sonrisas en el photocall previo a la velada, ataviada con un impecable vestido negro con brillo, ligeras transparencias y hombreras marcadas que la ha convertido en una de las mejor vestidas del evento. No obstante, y haciendo gala de su exquisito gusto estilístico, Nieves Álvarez también forma parte de la lista de los mejores looks al haberse enfundado en un creativo vestido de diseño floral en blanco y negro con cuello halter y apertura frontal, mientras que otras invitadas como Isabelle Junot se han decantado por diseños más sobrios en color beige y con detalle de capa, una tendencia que está creciendo como la espuma últimamente.

Tampoco podían faltar los invitados masculinos. Ajeno a la polémica que gira en torno a Esther Doña y a su idea de poner en manos de la Justicia a todas aquellas personas que hayan hablado sobre su salud mental, Santiago Pedraz se ha presentado en el enclave mencionado con un outfit de lo más elegante para posar en compañía de Lourdes Garzón, la directora del medio organizador.