Isabelle Junot nos descubre los pendientes más increíbles que cambiarán tu look

Isabelle Junot es una de las concursantes de Masterchef que está destacando, no solo por su habilidad como cocinera, también por unos pendientes impresionantes. La versión celebrity del popular concurso de cocina nos trae grandes sorpresas, no solo podemos ver a los concursantes en acción, también analizar sus looks. Los pendientes de Isabelle Junot son una de esas piezas de bisutería que destacan. Una marca italiana está detrás de estas joyas de lo más originales que cambiarán tu look por completo, hazte con ellos están a punto de volver a estar a la venta.

Los pendientes más increíbles de Isabelle Junot que cambiarán tu look

Los pendientes con forma de pez son los elegidos por Isabelle Junot para crear un look de lo más original. Necesitamos hacernos con un tipo de pieza que siempre quedará bien y será de lo más original. La bisutería es una de las mejores opciones si queremos lucir un estilismo de 10, son la carta de presentación que buscamos.

Las joyas son una muestra de nuestra personalidad más profunda. Más allá de la ropa que puede ser más convencional, los pendientes nos ayudarán a mostrar nuestra mejor cara. Una manera de dar a conocer unos gustos o una personalidad que no podemos dejar escapar gracias a la marca que nos ha descubierto la concursante de Masterchef.

La cerámica siciliana de Caltagirone es la base de estos pendientes. Los detalles de alta calidad de esta pieza de bisutería se perciben nada más verlos. A simple viste destaca el material, una preciosa cerámica con denominación de origen. Son una auténtica maravilla de pendientes que viene adornados con perlas.

Las perlas de estos pendientes le aportarán más luz a un rostro que destacará con unos peces que parecen sacados de un joyero de lujo. La marca Cashfana está detrás de estos pendientes que están pintados a mano. Totalmente artesanales y de lo más originales, son un tipo de complemento que amarás con todas tus fuerzas o te parecerán demasiado extravagantes.

Han tenido tanto éxito después de que Isabelle Junot los llevará que se han visto obligados a hacer una nueva serie. Podemos esperar esta joya haciendo una pre-order. A medida que estén listos los podremos comprar. Por solo 79,99 euros nos podemos llevar una joya con mucha personalidad, ideal para convertirse en la estrella de cualquier look esta temporada. Un poco de alegría nunca viene mal, especialmente si queremos lucir unos pendientes de lo más originales.