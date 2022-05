Isabelle Junot sigue los pasos de Tamara Falcó: nueva concursante de ‘Masterchef Celebrity’

Isabelle Junot comienza una andadura televisiva con la que coge el testigo a Tamara Falcó. La nueva marquesa de Cubas, quien se daba el sí quiero hace un mes con Álvaro Falcó, primo de la marquesa de Griñón se ha convertido en la nueva participante de Masterchef Celebrity, talent culinario en el que la hija de Isabel Preysler logró alzarse como la justa vencedora de su edición

La hija de Philippe Junot estudió interpretación y, actualmente es coach nutricional, por lo que no tendrá ningún problema a la hora de demostrar sus mejores dotes en los fogones. Gracias al anuncio promocional de esta nueva edición del programa de cocina de RTVE se ha podido conocer que se da el pistoletazo de salida a las grabaciones que contarán con quince aspirantes, entre los que está Isabelle Junot.

El pasado 2 de abril Isabel y Álvaro vivían uno de los momentos más felices de sus vidas. El ya matrimonio se casaba en un enclave de ensueño, en el Palacio del Marqués de Mirabel, situado en Plasencia. Propiedad que está vinculada a la familia Falcó desde hace seis siglos.

Una ceremonia a la que acudieron numerosos rostros conocidos entre los que se encontraban Marta Ortega y Carlos Torretta, Prisca Pérez-Pla de Alvear, Zeynep Alp, Manuel Falcó -primo del novio-, Alonso Aznar y Renata Collado, Xandra Falcó, María Chávarri, entre otros. Además, no faltó la anécdota que tuevo relación con Íñigo Onieva, pareja de Tamara Falcó.

El ‘pequeño’ contratiempo en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó

El protagonista de esta breve historia fue Íñigo Onieva. El ingeniero, muy emocionado en la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó no dudó en sacar su teléfono móvil para inmortalizar algunos de los momentos que estaba viviendo. Para su sorpresa, le dijeron que borrara esas fotografías ya subidas a las redes sociales porque había una exclusiva detrás. Fue la marquesa de Griñón quien aclaró lo sucedido a los pocos días de celebrarse el enlace.

«Aún no está acostumbrado a esto de las exclusivas. Él va a una boda, ve a los novios… La verdad es que nunca sabes lo que va a publicar en las redes, si una foto de un plato de guisantes que le gusta u otra cosa», dijo la diseñadora durante una intervención en El Hormiguero, espacio en el que colabora. «Fue cortito, pero como le sigue mucho la prensa han utilizado esas imágenes», añadió Tamara. «Él me dice: ‘¿Pero cómo no me dices nada? En mi realidad es evidente: es ABC y en la suya es como… ¿Cómo no se te ocurre decirme?», contó la socialité con un toque de humor. «En mi realidad hay siempre un secretismo absoluto», terminó aclarando la empresaria sobre todo este asunto que colocó a Onieva en primera plana mediática.