Se desvela el sueldo de Marta Ortega como presidenta de Inditex

Marta Ortega está a punto de tomar las riendas del grupo Inditex. La hija de Amancio Ortega asumirá este nuevo cargo en apenas quince días, cuando tome el relevo del que hasta ahora ha ocupado este cargo, Pablo Isla. Tal como ha revelado el portal Vanitatis, como suele ser habitual en estos casos, el grupo ya ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el informe en el que se recogen las remuneraciones de los consejeros. Cifras que se debatieron este mismo mes de marzo y en las que se especifica lo que cobrará la nueva presidenta no ejecutiva. Ha sido con la colaboración de un asesor externo para aclarar los puntos principales del informe.

La propuesta sobre el sueldo de Ortega se someterá a votación en la próxima junta La propuesta será sometida a aprobación en la próxima junta general de accionistas. Según el informe del asesor externo, se destaca el buen funcionamiento en el traspaso de poderes que se ha ido llevando a cabo entre Pablo Isla y Marta Ortega y el nuevo consejero delegado, Óscar García Maceiras. Un relevo pausado y tranquilo en el que se ha abogado por la continuidad del proyecto del socio fundador y primer accionista, a la par que se garantiza la continuidad y la estabilidad del grupo con el relevo generacional.

Este cambio de presidencia también ha supuesto modificaciones en el ámbito salarial. Según el informe, la compañía desea establecer una remuneración fija para el cargo de Presidente del Consejo de Administración (no ejecutivo). Esta remuneración se suma a la que pueden recibir los consejeros por la pertenencia al Consejo. En el caso de Marta, se especifica que no habrá más elementos compensatorios, esto es, no recibirá lo que se conoce como bono.

Tal como apunta la publicación, la Comisión de Retribuciones ha llevado a cabo una serie de análisis de la competitividad externa de la retribución total, gracias al ayuda de un asesor externo especialista en temas de retribución de consejeros, para así establecer niveles adecuados para los nuevos cargos. Un informe en el que se ha tenido en cuenta puestos similares en el mercado europeo. La cifra que se ha determinado ha sido de 900.000 euros al año por su cargo como presidenta no ejecutiva, más otros 100.000 como miembro del Consejo.

En esta situación, a partir del próximo mes de abril, esta será la retribución que reciba Marta Ortega por su trabajo en Inditex, como presidenta no ejecutiva y como miembro del Consejo. Lo más relevante es que Ortega ha renunciado a que se le otorgue el bono que en la mayoría de las compañías se ofrece a los altos ejecutivos.

Los últimos tiempos están siendo especiales para la empresaria, que además de estrenar cargo, también acaba de adquirir una nueva vivienda cerca de la de sus padres. Un impresionante pazo que, sin embargo, parece que no está destinado a ser su primera residencia.