Así es el espectacular nuevo pazo de Marta Ortega

Marta Ortega estrena nueva residencia. La hija de Amancio Ortega ha adquirido un espectacular pazo ubicado en el concejo de Cambre, a apenas doce kilómetros de A Coruña. Una importante incorporación a su patrimonio que, sin embargo, no va a convertirse en su residencia principal, según apuntan algunas fuentes.

Se trata del pazo de Aián, un inmueble que se construyó en el siglo XVI y que cuenta con una parcela de 16.000 metros cuadrados. La residencia tiene una superficie de 1500 metros construidos repartidos en tres casas independientes y una capilla de estilo neorrománico. La finca se encuentra totalmente alejada del bullicio de la ciudad y destaca por su abundante vegetación, de hecho, cuenta con huertos, árboles frutales y tiene también un estanque.

El principal reclamo para esta compra, más allá de que se tata de un edificio con una importante carga histórica, es su ubicación, muy cerca del pazo de Anceis, donde ella se casó con su primer marido, Sergio Álvarez Moya, y que es propiedad de su familia.

El inmueble ha estado tiempo en el mercado a un precio de 5 millones de euros, pero finalmente se rebajó su importe, a aproximadamente 3 millones, que es la cifra que habría desembolsado la empresaria. De hecho, durante mucho tiempo fue la propiedad más cara de Galicia a la venta.

La propiedad cuenta con la principal ventaja de la privacidad que ofrece, ya que está muy protegida del exterior por vegetación y un gran muro que garantiza la intimidad en todo momento. El edificio principal tiene una superficie de mil metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con diez dormitorios y varios baños. Sin embargo, el estado del inmueble requiere reformas, de las que de momento no se ha tenido noticia. Tal como ha trascendido, la empresaria y su familia no tienen intención de que el pazo de Aián se convierta en su residencia principal, sino que van a continuar en su casa de A Coruña. No es, además, la única inversión inmobiliaria que Marta Ortega ha hecho en los últimos tiempos, sino que el pasado año también adquirió una propiedad en Madrid.

Aunque Marta se ha hecho con la propiedad completamente vacía, en su origen perteneció a Herminia Rodríguez-Borrell Feijóo, una millonaria coruñesa muy adelantada a su tiempo y albergaba importantes joyas. Esta gallega fue la primera mujer española en sacarse el carnet y tener una motocicleta. El último dueño fue el general Juan Castañón Mena, ministro del Ejército durante la dictadura franquista.

Un gran reto

Esta noticia se ha producido a pocas semanas de que la hija de Amancio Ortega se convierta en presidenta de Inditex, en sustitución del actual presidente, Pablo Isla. Un hecho que se hará realidad a principios del mes de abril, tras la convocatoria de un consejo de administración en el que participará la cúpula del grupo, que incluye a su padre y a su madre. Un importante paso para Marta, que comenzó su carrera en el grupo ejerciendo como dependienta, hasta que fue conociendo y aprendiendo de todas las ramas del negocio.