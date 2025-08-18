Argentina vence a España en el test match de polo La Martina en Sotogrande

Sotogrande fue testigo de la segunda edición de la «Copa Embajada Argentina», donde el polo volvió a ser protagonista de un encuentro que trasciende lo deportivo. La selección argentina de polo confirmó su supremacía al vencer por 9 a 7.5 al equipo nacional español en la Segunda Edición del Test Match La Martina «Copa Embajada Argentina», disputada el 17 de agosto en Sotogrande. El encuentro, que repitió el formato exitoso de la edición inaugural de 2024, consolidó al polo como puente cultural y diplomático entre ambas naciones.

Con tribunas repletas y en un ambiente de gran protocolo que incluyó el izamiento de banderas y la interpretación de los himnos nacionales, Argentina presentó una formación renovada compuesta por Segundo Fernández Llorente, Ciro Urturi, Santiago Laborde y Nicolás Tomasevich. España respondió con Nicolás Ruiz Guiñazú, Martín Iturraspe, Gonzalo Entrecanales y Luis Domecq. El resultado favoreció nuevamente a Argentina, que mantiene así su invicto en esta competencia tras haber ganado la primera edición por 14 a 8 con las duplas de hermanos Lorenzo y Pedro Chavanne, junto a Beltrán y el recordado Rufino Laulhé.

Segunda edición de la «Copa Embajada Argentina» en Sotogrande. (Foto: Look)

La ceremonia de premiación adquirió especial relevancia con la presencia del Embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, y el CEO de La Martina, Adrián Simonetti, quienes entregaron la copa al equipo ganador en un gesto que simbolizó la hermandad entre ambos países.

Benjamín Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, subrayó la importancia del evento al destacar que «estos encuentros no solo ponen en valor la excelencia del polo argentino, sino que también refuerzan su proyección internacional como deporte emblema de nuestro país».

La jornada se completó con los elementos más representativos de la cultura argentina: un asado tradicional acompañado de vinos Malbec de prestigiosas bodegas y la histórica cerveza Quilmes, creando un ambiente distendido que reunió a jugadores, invitados especiales y figuras del ámbito político y empresarial.

Proyección futura

El éxito del evento, patrocinado por La Martina y respaldado por la Embajada Argentina en España, la Real Federación Española de Polo y la Asociación Argentina de Polo, ha generado expectativas para una posible revancha en noviembre durante el Abierto de Palermo en Buenos Aires, considerado el torneo más importante del mundo.